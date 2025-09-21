Fiesta del estudiante: «es una pena ver como poco a poco se va apagando una tradición»

Una imagen del evento comenzó a circular y rápidamente se transformó en un espacio de reflexión y críticas. Sin embargo, la intención de generar un debate con un trasfondo político al tema se desinfló cuando varios padres y usuarios de Facebook señalaron que la baja participación también está ligada al poco compromiso de la comunidad con respecto a la organización e impulso de la actividad.

Entre los comentarios más repetidos, se destacó la necesidad de “revivir viejas épocas de felicidad colectiva”, apelando a que todos los sectores se sumen y participen para fortalecer esta celebración.

Por otra parte, algunos vecinos enviaron sus mensajes a la redacción de ENFOQUES manifestando su malestar por la cantidad de móviles policiales y ambulancias desplegados para el evento, calificando la medida como un “exceso” en un contexto donde la disponibilidad de estos recursos suele ser limitadas en la ciudad.

El tema tomó repercusión cuando el edil radical Agustín Sgüerzo compartió en sus redes sociales una reflexión crítica:

«¿Realmente funciona el «¿Área de la Juventud” en Federacion, que fue creada por esta gestión?

Anoche acompañe el fogón de los estudiantes, un símbolo de alegría y tradición para nuestros chicos en su día. Sin embargo, noté con tristeza la poca presencia y acompañamiento del Estado Municipal, incluso en algo tan sencillo como el sonido, que terminó siendo aportado por un auto.

Es una pena ver cómo, poco a poco, se va apagando una tradición que supo ser cabecera de las fiestas regionales de estudiantes. Ojalá podamos recuperar ese espíritu y darles a nuestros jóvenes el lugar que merecen en cada celebración».

Por Aldo Moretti