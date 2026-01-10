Fiesta Nacional del Lago: Axel se quedó en Federación y el show se reprogramo para este sábado

El secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, valoró especialmente la predisposición del cantante y de todo su equipo, ya que Axel ya se encontraba en la ciudad para actuar este viernes y, ante la reprogramación, resolvió quedarse a pernoctar en Federación para presentarse este sábado. “Quiero hacer un agradecimiento especial al artista, a todo el staff y a su representante, porque gracias a ese acompañamiento vamos a poder cumplir con el show de Axel”, expresó el funcionario.

Marozzini explicó que la decisión de suspender la jornada del viernes se tomó tras evaluar las condiciones climáticas y los riesgos técnicos. “Con la cantidad de agua caída y con la lluvia persistente, el predio no iba a resistir. No se puede hacer un espectáculo de esta magnitud en estas condiciones”, señaló, destacando además el trabajo del equipo técnico encabezado por Gonzalo Pinto, responsable del sonido del evento.

Desde el área técnica, Gonzalo Pinto de Okey remarcó que trabajar bajo una lluvia intensa implica riesgos importantes tanto para el equipamiento como para los artistas. “Hoy es imposible hacer el show. El escenario está completamente mojado y no se pueden exponer ni los instrumentos ni los equipos”, explicó, y agregó que para este sábado, con mejores condiciones climáticas, se podrá rearmar todo con normalidad.

En cuanto a la organización de la jornada de este sábado, Marozzini confirmó que las puertas del anfiteatro se abrirán a las 19 horas y que a partir de las 20.15 comenzarán los shows de artistas locales y regionales. Axel se presentará más temprano de lo previsto originalmente, para permitir el desarrollo completo de la grilla, que incluye además a Damas Gratis, La Parabellum y otros números.

Desde la organización se informó que las entradas adquiridas para este viernes serán válidas para el sábado, tanto para el show de Axel como para el resto de la programación. Quienes no puedan asistir por motivos de viaje u otros compromisos podrán solicitar la devolución correspondiente. Además, este sábado se venderán ubicaciones en el predio del anfiteatro a partir de las 10 de la mañana.

Finalmente, el secretario de Turismo agradeció el acompañamiento del público, de los artistas y del equipo técnico, y aseguró que, pese al mal tiempo, la Fiesta Nacional del Lago “se va a sacar adelante”, con la expectativa de un anfiteatro colmado y una jornada que promete ser una verdadera celebración.

Con información de prensa fiesta nacional del Lago

Redacción de 7Paginas