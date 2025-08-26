Filman a docente entrerriana robando plata a sus alumnos

La profesora en Filosofía y Psicología, identificada como Verónica Escobar, se desempeñaba en el nivel superior del Profesorado de Ciencias de la Educación. Según relataron los alumnos, desde hacía un tiempo venían notando que desaparecía dinero de sus pertenencias personales, por lo que decidieron colocar un celular grabando en el aula. La grabación, que rápidamente circuló en redes sociales, muestra a la docente revisando un bolso y sacando dinero de su interior.

Tras conocerse el caso, la institución emitió un comunicado oficial en el que confirmó la adopción de medidas inmediatas:

“Ante los hechos de público conocimiento, esta institución informa que se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la potestad disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

La docente ya fue separada del cargo y se le iniciaron actuaciones administrativas conforme a la Resolución 2274 del Consejo General de Educación, que regula las sanciones disciplinarias frente a faltas graves o leves cometidas por el personal docente y no docente.

En paralelo, la Unidad Fiscal de Victoria imputó a la docente y en los próximos días será citada a declarar en el marco de la causa judicial.

El hecho ha generado gran conmoción en la comunidad educativa y en la sociedad victoriense, al tratarse de una docente que formaba a futuros profesionales en el ámbito de la educación.

Con información de Entre Rios Ahora

Redacción de 7Paginas