Fin a una larga espera: CAFESG licita la puesta en valor de la Escuela Normal de Concordia

La noticia más esperada por la comunidad educativa de la Escuela N° 15 Normal Superior «Domingo Faustino Sarmiento» finalmente llegó. La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) anunció a 7Paginas, que el próximo 27 de mayo se realizará el llamado a licitación pública para la obra de «Refacción, restauración y puesta en valor» del histórico establecimiento.

Tras años de reclamos, abrazos simbólicos y manifestaciones de docentes y alumnos debido al deterioro del edificio, la provincia —a través de la Secretaría General de la Gobernación— dio luz verde a un ambicioso proyecto con un presupuesto oficial de $1.188.308.813,15.

Una intervención profunda y necesaria

El edificio, considerado Patrimonio Arquitectónico local, presenta serios inconvenientes causados por filtraciones de humedad y el paso del tiempo. La obra tiene un plazo de ejecución de 365 días y contempla una renovación total en puntos críticos:

Salón de Actos y Techos: Se cambiará la cubierta completa por chapas galvanizadas. Además, se restaurará el cielorraso de la nave central (a 10 metros de altura), columnas y molduras dañadas por el agua.

Sector Ala Sur: Renovación total de techos, canaletas y bajadas pluviales, además del recambio de cielorrasos y pisos en las aulas más afectadas.

Accesibilidad: Para garantizar la inclusión, se construirán nuevas rampas con barandas en el ingreso al playón deportivo y el acceso a los niveles de aulas.

Sistema Eléctrico: Se realizará un tendido totalmente nuevo en planta baja y alta. Como detalle destacado, se reconstruirá la histórica «araña» de iluminación del ingreso con tecnología LED.

Orgullo y Patrimonio de Concordia

Construido en 1910 bajo el Programa Nacional de Escuelas Normales, el centenario edificio céntrico alberga hoy los niveles inicial, primario, secundario y terciario, con una matrícula que ronda los 3.000 estudiantes.

Martín Dri, vocal de CAFESG, resaltó la trascendencia de la intervención: «Esta obra es una respuesta a la imperiosa necesidad de poner en valor un edificio que es orgullo de Concordia, asegurando condiciones óptimas de seguridad y confort para miles de estudiantes y docentes».

Con este anuncio, se cierra una etapa de incertidumbre para la Escuela Normal, asegurando que su identidad histórica y morfológica perdure para las futuras generaciones de concordienses.