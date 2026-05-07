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Jueves 7 de mayo de 2026
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Fin a una larga espera: CAFESG licita la puesta en valor de la Escuela Normal de Concordia

Con un presupuesto que supera los 1.180 millones de pesos, el próximo 27 de mayo se conocerán las ofertas para la refacción y restauración integral del emblemático edificio. La obra busca solucionar fallas estructurales históricas y proteger el patrimonio arquitectónico donde estudian más de 3.000 alumnos.
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Redacción 7Paginas

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La noticia más esperada por la comunidad educativa de la Escuela N° 15 Normal Superior «Domingo Faustino Sarmiento» finalmente llegó. La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) anunció a 7Paginas, que el próximo 27 de mayo se realizará el llamado a licitación pública para la obra de «Refacción, restauración y puesta en valor» del histórico establecimiento.

Tras años de reclamos, abrazos simbólicos y manifestaciones de docentes y alumnos debido al deterioro del edificio, la provincia —a través de la Secretaría General de la Gobernación— dio luz verde a un ambicioso proyecto con un presupuesto oficial de $1.188.308.813,15.

Una intervención profunda y necesaria

El edificio, considerado Patrimonio Arquitectónico local, presenta serios inconvenientes causados por filtraciones de humedad y el paso del tiempo. La obra tiene un plazo de ejecución de 365 días y contempla una renovación total en puntos críticos:

Salón de Actos y Techos: Se cambiará la cubierta completa por chapas galvanizadas. Además, se restaurará el cielorraso de la nave central (a 10 metros de altura), columnas y molduras dañadas por el agua.

Sector Ala Sur: Renovación total de techos, canaletas y bajadas pluviales, además del recambio de cielorrasos y pisos en las aulas más afectadas.

Accesibilidad: Para garantizar la inclusión, se construirán nuevas rampas con barandas en el ingreso al playón deportivo y el acceso a los niveles de aulas.

Sistema Eléctrico: Se realizará un tendido totalmente nuevo en planta baja y alta. Como detalle destacado, se reconstruirá la histórica «araña» de iluminación del ingreso con tecnología LED.

Orgullo y Patrimonio de Concordia

Construido en 1910 bajo el Programa Nacional de Escuelas Normales, el centenario edificio céntrico alberga hoy los niveles inicial, primario, secundario y terciario, con una matrícula que ronda los 3.000 estudiantes.

Martín Dri, vocal de CAFESG, resaltó la trascendencia de la intervención: «Esta obra es una respuesta a la imperiosa necesidad de poner en valor un edificio que es orgullo de Concordia, asegurando condiciones óptimas de seguridad y confort para miles de estudiantes y docentes».

Con este anuncio, se cierra una etapa de incertidumbre para la Escuela Normal, asegurando que su identidad histórica y morfológica perdure para las futuras generaciones de concordienses.