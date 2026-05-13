Fin de la «Gran Estafa» en Federación: el empresario Marcelo Burna logró acuerdos y se destrabó la medida cautelar

El caso, que mantuvo en vilo a la comunidad, se originó cuando un grupo de personas llegó a la ciudad prometiendo inversiones de gran escala. Sin embargo, detrás de las promesas de progreso, los supuestos inversores realizaron maniobras financieras abusando de la confianza de Burna y utilizando su nombre como garantía para contraer compromisos que luego no cumplieron.

El rol de Burna y el peso de las deudas

La situación se tornó crítica cuando estos individuos desaparecieron de la ciudad, dejando tras de sí un tendal de deudas. Marcelo Burna, quien se había desempeñado como garante en varios de esos compromisos, quedó en una posición vulnerable, enfrentando no solo el perjuicio económico sino también una medida cautelar dictada por el juez de instrucción que paralizaba diversas operatorias.

Una solución para todas las partes

En las últimas horas, el panorama cambió favorablemente. El empresario local decidió avanzar de manera proactiva para destrabar el conflicto. A través de una serie de convenios y acuerdos, se logró establecer un esquema de pagos y soluciones que satisface a los acreedores involucrados y dejando asi sin efecto la medida cautelar impuesta por la justicia.

Este acuerdo no solo beneficia a Burna al permitirle recuperar su normalidad comercial, sino que también lleva alivio a:

Los acreedores: Que finalmente podrán recuperar el dinero prestado o los bienes adeudados.

Vecinos afectados: Personas que tenían deudas pendientes relacionadas con estas maniobras ahora podrán cumplimentar sus pagos de manera regularizada.

Acuerdos y ratificación judicial

En las últimas horas, el panorama se destrabó mediante la presentación de convenios que satisfacen a todas las partes involucradas. Según la información judicial a la que tuvo acceso 7Páginas, los señores Julio Debonat y Graciela Ivanovich se presentaron ante la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) para ratificar el acuerdo conciliatorio remitido por el Dr. Javier Orduna. Asimismo, el Dr. Sergio Andrés Pessolani presentó el original de dicho acuerdo en la mesa de entradas de la Unidad Fiscal.

Resolución de la Justicia

A raíz de estos acuerdos, la Fiscalía dispuso solicitar al Juzgado de Garantías medidas concretas para normalizar la situación:

Cese de la orden de no pago: Se ordenó levantar la restricción sobre los pagarés denunciados oportunamente por la Sra. Ivanovich.

Sobreseimiento: Se solicitó el sobreseimiento de la imputada Nicole Yael Bordon, conforme al artículo 397 inciso 7 del Código Procesal Penal, cerrando así su participación en la causa.

Alivio para la comunidad y los acreedores

La resolución no solo permite a Marcelo Burna recuperar su normalidad comercial y limpiar su buen nombre, sino que trae una solución real para los acreedores, que finalmente recuperarán su capital, y para los vecinos afectados,