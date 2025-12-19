Fin de la polémica: la Justicia habilitó las elecciones en UTHGRA

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, resolvió desestimar la presentación efectuada por la lista Gris-Naranja, al considerar que no reunía las condiciones estatutarias necesarias para participar del acto eleccionario. En consecuencia, quedó autorizada la Junta Electoral a fijar una nueva fecha para los comicios, que se desarrollarán únicamente con las listas que ya se encontraban habilitadas al momento de la suspensión.

Cabe recordar que desde el momento en que se conoció la medida judicial que frenó el proceso electoral, el secretario general de UTHGRA Seccional Concordia Julio Roh había llevado tranquilidad a los afiliados, aclarando que la suspensión obedecía a una presentación realizada a nivel nacional y que no tenía relación alguna con situaciones ocurridas en la seccional local. En ese sentido, recordó que la Junta Electoral había rechazado oportunamente la lista impulsada por el ex delegado de UTHGRA Federación, Alan Schönborn, quien incluso había manifestado públicamente que la suspensión se debía a reclamos propios, versión que finalmente hoy se conoce que era falsa.

Pero además se debe mencionar que, previo a la convocatoria a elecciones, Schönborn había sido expulsado en el marco de una asamblea de trabajadores, hecho que también formó parte del contexto previo al proceso electoral.

En su resolución, la Cámara expresó que correspondía desestimar el pedido de nulidad de la resolución cautelar dictada oportunamente, rechazar la pretensión de la lista Gris-Naranja de cuestionar la validez del acto eleccionario suspendido y autorizar a la Junta Electoral a fijar una nueva fecha para la realización de las elecciones con la participación de las listas ya habilitadas. Asimismo, dispuso el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º de la Ley 26.856 y en la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 15/2013.

Tras conocerse el fallo definitivo, el secretario general de UTHGRA Seccional Concordia, Julio Roh, brindó detalles sobre la resolución judicial y confirmó a un cronista de 7Paginas, cuándo se llevarán a cabo finalmente las elecciones. Explicó que la suspensión inicial, dispuesta el 18 de septiembre cuando todo estaba listo para votar, se debió a un amparo presentado por la lista Gris-Naranja de Buenos Aires, que pretendía participar pese a haber sido excluida.

“Ayer, 18 de diciembre, se dio a conocer el fallo definitivo, donde se le da la razón a la UTHGRA. La lista Gris-Naranja no reunía las condiciones para presentarse, por lo que la Cámara resolvió desestimar su presentación y habilitar a la Junta Electoral Central a poner una nueva fecha”, indicó Roh.

En ese marco, confirmó que los comicios se realizarán el próximo 29 de diciembre. “Nunca se anularon las elecciones, solo se suspendieron hasta que el juzgado revisara la cuestión de fondo. Ahora ya está resuelto y vamos a estar votando en todo el país con lista única, cumpliendo con lo que dispuso el Poder Judicial de la Nación”, concluyó.

Redacción de 7Paginas