Fin de la usurpación: Frigerio tomó posesión de La Tortuga Alegre y afirmó: “Este es un día histórico para Concordia”

Cabe mencionar que el predio, que supo ser uno de los lugares más elegidos por los concordienses y turistas, estaba ocupado de manera irregular por personas que impedían el acceso al público, corrían a quienes se acercaban a pescar e incluso cobraban entradas, mientras el lugar permanecía en un estado de deterioro total.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el gobernador Frigerio calificó la jornada como “muy importante” y destacó el esfuerzo realizado para recuperar el espacio. “Después de mucho trabajo y con el acompañamiento de la Fiscalía de Estado, de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, tomamos posesión de un predio que alguna vez fue una joya turística de Concordia y que estuvo durante décadas usurpado por unos vivos que lo dejaron en este estado de abandono”, expresó.

El mandatario provincial remarcó además el fuerte simbolismo del lugar. “Ver la bandera argentina destruida y a media asta refleja la desidia y el abandono del Estado durante tantos años, una etapa que hoy se termina acá. Ya lo hicimos con el camping Las Palmeras, con el Hotel Ayuí y con las termas, que también pusimos en valor”, señaló.

Frigerio explicó que el próximo paso será avanzar en la recuperación y puesta en valor del predio, siguiendo el mismo camino que en otros espacios recuperados. “Con la colaboración de Codesal, CAFESG, el municipio, otros organismos de la provincia, la CTM y también del sector privado, vamos a trabajar para que este potencial inmenso que tenemos pueda ser aprovechado en toda su magnitud”, afirmó.

En cuanto a la próxima temporada de verano, Frigerio manifestó un marcado optimismo. “Las expectativas son enormes. Venimos de dos fines de semana largos con récord de ocupación, lo que nos anima a ser optimistas. Apostamos al turismo como una política de Estado, porque es un sector clave que genera empleo en el ámbito privado y dinamiza la economía”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que La Tortuga Alegre simboliza “la brecha entre lo que somos y lo que podemos ser”. “Tenemos enormes riquezas naturales que, por malas administraciones, se transformaron en monumentos a la desidia. Hoy, después de muchísimo esfuerzo, estamos recuperando no solo La Tortuga Alegre, sino también Las Palmeras y el Hotel Ayuí, tres joyas turísticas que estaban abandonadas”, subrayó.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, también destacó la importancia del momento y expresó su satisfacción personal. “Es un día histórico para Concordia, para la región y para la provincia. Estoy orgulloso de formar parte de este equipo liderado por el gobernador Frigerio y feliz como concordiense. Nos dolió mucho ver cómo durante años este lugar se fue deteriorando”, afirmó.

Azcué remarcó que la recuperación fue posible gracias a la decisión política y al trabajo sostenido. “Hoy, después de dos años, vemos los frutos de la determinación y la firmeza. Queda mucho por hacer, pero tenemos la esperanza de que cuando hay honestidad, trabajo y decisión, se pueden recuperar estas joyas que son de todos”, agregó.

Finalmente, el presidente de la Codesal, Eduardo Cristina, valoró la gestión realizada y la determinación política. “Como concordienses, ya casi no esperábamos recuperar estos lugares. Pasaban las gestiones y todo seguía igual. Hoy se lograron tres hitos históricos: Las Palmeras, La Tortuga Alegre y el Hotel Ayuí”, expresó, destacando el trabajo conjunto de la Provincia, Codesal y otros organismos.