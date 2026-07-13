¿Fin de los excesos de velocidad en el ingreso y salida de Federación? Instalaron un cinemómetro en el acceso a la ciudad

En una respuesta concreta a los reiterados reclamos de la comunidad y con el objetivo de frenar los graves accidentes de tránsito en los accesos a la ciudad, el Municipio de Federación instaló este lunes un cinemómetro sobre la Ruta Provincial 44. El dispositivo electrónico buscará registrar y penalizar los excesos de velocidad en una de las zonas consideradas más peligrosas y de mayor siniestralidad de la localidad.

La colocación del medidor se concretó durante la mañana de este lunes, a partir de las gestiones impulsadas por el intendente Ricardo Bravo y ejecutadas por el personal de la Secretaría de Obras Públicas local. Esta medida forma parte de un plan de seguridad vial en el que la gestión municipal venía trabajando desde hace tiempo para dotar de herramientas tecnológicas a los inspectores de tránsito.

Un punto crítico marcado por la tragedia

La instalación del cinemómetro no es casual. El dispositivo fue emplazado precisamente en el sector de ingreso y salida donde, hace poco tiempo, una adolescente sufrió la amputación de una de sus piernas tras ser violentamente embestida por un vehículo que ingresaba a la ciudad a muy alta velocidad.

Asimismo, ese tramo de la Ruta 44 y sus adyacencias inmediatas han sido escenario de otros accidentes de carácter trágico en los últimos años, lo que generó una profunda preocupación en los vecinos y una constante demanda de medidas de control efectivas para obligar a los conductores a disminuir la marcha.

Control en tiempo real

El aparato instalado permite registrar de manera precisa y en tiempo real la velocidad de cada uno de los vehículos que transitan por la arteria. Los datos obtenidos por el cinemómetro serán procesados por el área de Inspección General de la Municipalidad para labrar las infracciones correspondientes y organizar operativos de prevención dinámicos.

Prevención y ordenamiento del tránsito

Desde el Ejecutivo municipal explicaron a 7Páginas que la prioridad absoluta de este sistema es salvar vidas y generar conciencia en quienes ingresan y egresan de la ciudad. «El objetivo primordial es ordenar el flujo del tránsito vehicular, disuadir las conductas temerarias y contribuir directamente a la prevención de accidentes en este sector que tanto dolor ha causado a la comunidad» señalaron fuentes oficiales.

Con esta incorporación tecnológica, Federación busca marcar un punto de inflexión en sus políticas de seguridad vial, esperando que la presencia del cinemómetro sea el límite definitivo para las altas velocidades en el acceso principal.