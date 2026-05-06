Fin de semana a puro handball con clásicos concordienses de alto voltaje.

En la ciudad del citrus, los clásicos entre Capuchinos y Ferrocarril en las divisiones formativas no defraudaron: hubo paridad, intensidad y reparto de triunfos para ambos lados. En la Liga Oro, los ferroviarios hicieron valer la localía y se quedaron con las victorias en ambas ramas.

Por su parte, en los partidos más destacados de la jornada, Paracao superó a Juventud Unida en la rama masculina; mientras que las históricas del CPEF N.º 3 dieron el golpe del fin de semana al vencer a Don Bosco en la femenina.

En la Liga Plata, los festejos también estuvieron equilibrados entre los equipos de Paraná y Victoria, demostrando el crecimiento sostenido de la disciplina en toda la provincia.

Resultados

Liga Plata

Sarmiento 21 – Don Bosco 41

UNER 23 – 25 de Mayo 29

Liga Oro

Masculino: Juventud Unida 20 – Paracao 31

Femenino: CPEF N.º 3 26 – Don Bosco 23

Femenino: Ferrocarril 41 – Capuchinos 22

Masculino: Ferrocarril 32 – Capuchinos 23

Clásicos de Formativas – Concordia

Club Capuchinos vs. Club Ferrocarril

Menores Fem: Capuchinos 15 – Ferrocarril 22

Menores Masc: Capuchinos 13 – Ferrocarril 36

Cadetes Fem: Capuchinos 18 – Ferrocarril 21

Cadetes Masc: Capuchinos 24 – Ferrocarril 17

Juveniles Fem: Capuchinos 32 – Ferrocarril 31

Juveniles Masc: Capuchinos 35 – Ferrocarril 31

Fotos: @avcsacofotos

Por Gustavo Cardoso