Fin de semana caluroso e inestable en la región de Salto Grande: cuándo podrían llegar las lluvias

Para este sábado se anticipa una mañana inestable, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados. El pronóstico indica un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones durante las primeras horas del día, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendría mayormente nublado, con ambiente pesado y elevada sensación térmica.

En tanto, el domingo continuará con características similares. Se espera una mínima de 20 grados y una máxima cercana a los 30 grados. Durante la madrugada existe un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, condición que se mantendría de forma intermitente a lo largo de la jornada. Por la mañana el cielo estaría mayormente nublado, mientras que hacia la tarde nuevamente podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilabilidad estimada en un 40 por ciento.

Desde los organismos meteorológicos recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico, hidratarse adecuadamente y tomar precauciones frente a las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día.

De este modo, el verano sigue marcando su presencia en la región, combinando calor intenso con episodios de inestabilidad que podrían traer alivio temporario en forma de lluvias dispersas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas