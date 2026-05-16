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Viernes 15 de mayo de 2026
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Fin de semana con ambiente otoñal: el sol da un paso al costado en Concordia y la región

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas frescas, con alta humedad y cielo mayormente cubierto para la zona de Salto Grande. ¿Hay probabilidades de lluvias?
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Redacción 7Paginas

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Tras una seguidilla de días donde el sol fue protagonista, el clima en Concordia y la región de Salto Grande comenzará a adoptar un tinte firmemente otoñal durante este fin de semana. Aunque se prevé un marcado descenso de la temperatura y condiciones de inestabilidad, las proyecciones indican que no se registrarían lluvias.

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a los que tuvo acceso 7Paginas, las próximas dos jornadas se presentarán entre templadas y frescas, acompañadas por un cielo que lucirá mayormente nublado de principio a fin.

El pronóstico extendido, día por día:

Sábado: Se espera que sea la jornada más templada del fin de semana. La temperatura mínima arrancará en los 8°C, mientras que la máxima trepará hasta los 19°C. El dato clave del día será la humedad, que se posicionará en un elevado 94%, con vientos prácticamente en calma y cielo completamente cubierto.

Domingo: Para la segunda jornada del descanso el panorama cambiará notablemente. Si bien la temperatura mínima ascenderá levemente hasta los 10°C, el ambiente se volverá mucho más frío debido a que la máxima no superaría los 14°C. El cielo continuará gris y nublado durante todo el día.

A pesar de la densa nubosidad y la sensación de pesadez provocada por la alta humedad, quienes tengan planeadas actividades al aire libre podrán respirar aliviados, ya que el agua dará tregua y permitirá el desarrollo normal de la agenda del fin de semana en toda la región.

Foto: Marcelo Gonzalez