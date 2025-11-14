Fin de semana con calor, lluvias y tormentas: así estará el clima en la región de Salto Grande

Según el pronóstico, este sábado continuará el ambiente caluroso, con una mínima de 17 grados y una máxima que volverá a ubicarse en torno a los 31 grados. El cielo se presentará algo nublado durante la mañana y mayormente cubierto hacia la tarde, anticipando el cambio de condiciones.

La inestabilidad llegará con fuerza durante la madrugada del domingo. Para ese día, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados, junto con un 70% de probabilidades de tormentas entre la madrugada y la mañana. Hacia la tarde, el SMN mantiene un 40% de probabilidades de lluvias aisladas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas