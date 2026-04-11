Fin de semana con «patrón típico de otoño» en la región: ¿Llega la lluvia a Concordia?

La región de Salto Grande comienza a transitar días dominados por un escenario climático propio de la estación: el denominado «patrón típico de otoño». Según los informes meteorológicos oficiales, se esperan condiciones variables con temperaturas moderadas y una inestabilidad que obligará a tener el paraguas a mano, aunque sin grandes alertas.

Sábado: Inestabilidad hacia la noche

Para este sábado, se prevé una jornada que comenzará con estabilidad en gran parte del día. La mañana se presentará con cielo ligeramente nublado y una temperatura mínima de 12°C. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las condiciones podrían cambiar.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una baja probabilidad de lluvias aisladas para el cierre del día. Con vientos del sector este a 15 km/h y una humedad que rondará el 76%, la temperatura máxima no superará los 24°C, configurando una jornada fresca y húmeda.

Domingo: El sol vuelve a ser protagonista

Para quienes planeen actividades al aire libre o disfrutar del autódromo, el domingo asoma como la mejor opción del fin de semana. Los especialistas anticipan una mejora en las condiciones del tiempo:

Cielo: Parcialmente nublado, con bastante presencia de sol durante la jornada.

Temperaturas: Se espera un leve ascenso, con una máxima de 26°C y una mínima de 14°C.

Precipitaciones: Por el momento, no hay anuncios de lluvia para el domingo.

Tendencia para los próximos días

Los expertos remarcan que estamos ante una transición con «cambios progresivos». Este patrón otoñal traerá días con nubosidad variable y temperaturas máximas que oscilarán entre los 24 y 26 grados en toda la provincia de Entre Ríos, manteniendo un clima agradable pero con la variabilidad característica de abril.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redccion de 7Paginas