Fin de semana de Carnaval: Federación colmó su capacidad de alojamiento

Si bien al cierre de este martes aún no se habían difundido los números oficiales del complejo termal, todo indica que la cantidad de entradas vendidas en el parque termal y acuático fue ampliamente superior a lo que se venía registrando durante el resto del verano.

Ocupación del 99%

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el secretario de Turismo de la Municipalidad, Ezequiel Marozzini, calificó el fin de semana como “excelente en todo sentido”.

“Fue excelente en todo sentido, con una ocupación hotelera que rondó el 99%, pero también se destacaron todos los espacios de la ciudad, como las playas, el parque termal y acuático”, expresó el funcionario.

Además, subrayó el impacto positivo en el sector privado: “La hotelería y la gastronomía trabajaron increíblemente, así que en lo personal estoy muy contento porque el esfuerzo que se hace con la promoción y la difusión de la ciudad está a las claras que da resultados. En líneas generales, todo muy bien”, definió.

El carnaval también fue multitudinario

Una clara muestra del movimiento turístico fue lo ocurrido en el Corsódromo Luis Silvestri, donde el público colmó las instalaciones el sábado por la noche para disfrutar del espectáculo de carnaval.

Desde la organización —que este año está a cargo de las tres comparsas que compiten— informaron a 7Paginas los números de entradas vendidas en las dos jornadas realizadas hasta el momento:

Sábado 14/2: 4.159 personas

Lunes 16/2: 2.145 personas

Las cifras reflejan la fuerte convocatoria que tuvo el evento, consolidando al carnaval como uno de los principales atractivos del verano en Federación.

Con altos niveles de ocupación, playas colmadas, termas con gran afluencia y un corsódromo repleto, la ciudad cerró el fin de semana largo con indicadores más que alentadores para el sector turístico.