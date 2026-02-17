Fin de semana de Carnaval millonario en Entre Ríos: 97% de ocupación y más de 365 mil turistas

Según el informe difundido por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y al que tuvo acceso 7Paginas, el gasto promedio diario por visitante fue de 107.525 pesos, lo que generó un movimiento económico estimado en 32.244.642.948 pesos, impactando de manera directa en el comercio, la hotelería y los servicios en todo el territorio provincial.

Carnaval en 22 destinos

Durante las cuatro jornadas, la provincia desplegó 22 modos de vivir el carnaval en igual número de destinos, con desfiles, corsos barriales, espectáculos y propuestas culturales que distribuyeron la actividad turística en las distintas microrregiones.

Uno de los principales polos fue Gualeguaychú, donde la Fiesta Nacional del Carnaval del País reunió a más de 63 mil espectadores en tres noches consecutivas. La ciudad alcanzó el 100 por ciento de ocupación, al igual que Pueblo Belgrano, derivando visitantes hacia localidades cercanas de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

En la Microrregión Tierra de Palmares, Colón fue epicentro de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, que convocó a miles de personas y dinamizó la actividad comercial y hotelera, complementando la oferta de playas, termas y naturaleza.

Termas, playas y fiestas gastronómicas

En la costa del río Paraná, distintas celebraciones gastronómicas marcaron la agenda en la Microrregión Río Nativo. También se destacó la carrera nocturna Odissea Di Notte, que combinó trail running y trekking en escenarios naturales.

A su vez, los 15 complejos termales de la provincia trabajaron con alta demanda, al igual que las playas de río, parques acuáticos y actividades vinculadas a la vendimia, que contribuyeron a extender las estadías y fomentar el recorrido por distintos puntos del territorio.

El presidente del Emturer, Jorge Satto, sostuvo que “los resultados reflejan el trabajo sostenido junto a los municipios, con una agenda que permitió distribuir la actividad en toda la provincia”. Además, remarcó que el impacto económico reafirma al carnaval como una de las principales plataformas de atracción turística de Entre Ríos, con incidencia directa en el empleo y el movimiento comercial.

Con números contundentes y una ocupación casi plena, el Carnaval volvió a posicionar a Entre Ríos entre los destinos más elegidos del país durante el verano.