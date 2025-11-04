Fin de semana de clásicos teatrales en Pueblo Viejo: dos propuestas imperdibles

Viernes 7 de noviembre – 20:30 hs: “Don Quijote. Historias Andantes”

Desde México llega a Concordia la compañía A Rendija y Silkateatro Andante con esta singular propuesta teatral, “Don Quijote. Historias Andantes”, una obra para una actriz y un mundo de objetos, inspirada en los textos inmortales de Miguel de Cervantes.

La puesta, dirigida por Raquel Araujo y protagonizada por Silvia Káter, se adentra en los universos de Don Quijote y sus múltiples aventuras. Entre cacharros de cocina, Aldonza recuerda al “Caballero de la Triste Figura”, mientras los objetos cobran vida para representar a Cervantes, Sancho Panza y los demás personajes emblemáticos.

La obra recorre episodios clásicos como los molinos de viento, la venta de Maritornes, el yelmo de Mambrino y la muerte del hidalgo, combinando poesía, humor y un original trabajo de manipulación escénica.

Ficha técnica:

Dramaturgia: Roberto Azcorra, Silvia Káter y Raquel Araujo

Dirección: Raquel Araujo

Actuación: Silvia Káter

Producción: Silkateatro Andante y La Rendija

Domingo 9 de noviembre – 20:30 hs: “El sueño de los zánganos”

La Compañía Teatral Inmanencia presenta “El sueño de los zánganos”, una obra de Rafael Bruza dirigida por Patricia Velzi, que combina comedia y sátira para reflejar las miserias del poder y la condición humana.

La trama nos sitúa en un reino en decadencia, donde el rey y la reina se limitan a enunciar su amor mientras el mundo a su alrededor se derrumba. Entre el absurdo y la ironía, el pueblo espera ocupar su lugar ante un poder que se desmorona.

Elenco: Santiago David, Claudia Luna, Fabián Nardini, Mariana Panozzo Zénere, Gastón Penco y Patricia Velzi.

Diseño y realización: Fabián Nardini (vestuario, escenografía y utilería).

Operación técnica: Sergio Calvo.

Diseño de luces y sonido: Patricia Velzi y Sergio Calvo.

Comunicación visual: Sergio Calvo.

Producción: Sergio Calvo y Patricia Velzi.

Ambas funciones se realizarán en la sala Pueblo Viejo, en calle Alem 230, con un ambiente ideal para disfrutar del mejor teatro independiente.

Las reservas pueden realizarse al 345 424 4735.