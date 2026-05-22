7PAGINAS

Viernes 22 de mayo de 2026
Facebook Instagram
Menú

Fin de semana de pendientes en el futbol de Concordia

Por pedido de la seguridad deportiva que está afectada a otros eventos de la ciudad el día domingo 24 y lunes 25 de mayo se ha decidido programar únicamente los partidos pendientes. El sábado, Nebel recibirá a Comunicaciones por la Primera «A» y Wanderer´s enfrentará a Atlético Charrúas en el Justo Gamboa por la Divisional «B».
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Por cuestiones de calendario se disputarán todos los encuentros que en su momento fueron postergados antes de la finalización de la primera rueda de la B y del Torneo de Primera A.

PRIMERA DIVISIÓN “A” y “B” Pendientes

MARTES 19/05

Cancha de San Lorenzo de Villa Adela

19:00hs–San Lorenzo vs Salto Grande / SUB 17 (Fecha 4)

20:30hs–San Lorenzo vs Salto Grande / RESERVA (Fecha 4)

 

SÁBADO 23/05

Cancha de Nebel

16:15hs–Nebel vs Comunicaciones / PRIMERA (Fecha 5)

 

Cancha de Santa María de Oro

12:30hs–Wanderer´s vs Los Charrúas / SUB 17 (Fecha 7)

14:00hs–Wanderer´s vs Los Charrúas / RESERVA (Fecha 7)

16:00hs–Wanderer´s vs Los Charrúas / PRIMERA (Fecha 7)