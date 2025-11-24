Fin de semana extralargo: fuerte despliegue policial en distintos puntos de Concordia

Las tareas se realizaron con la intervención de distintas comisarías, divisiones especiales y el acompañamiento del personal de Tránsito Municipal, con el objetivo de garantizar orden, seguridad vial y prevención de incidentes en los espacios más concurridos.

Operativos de la madrugada del sábado

Entre las 00:00 y 03:30 de la madrugada del sábado, los controles se concentraron en la Costanera, Zona Verde, avenida Frondizzi —entre la rotonda de Villa Adela y el acceso a la ciudad— y avenida Mons. Rosch, en el sector del Parque Liquidámbar.

Como resultado:

Se controlaron 64 motocicletas.

Se realizaron 12 retenciones por falta de documentación para circular.

Se secuestró una motocicleta Corven 110 cc, con pedido de secuestro vigente.

Tránsito Municipal controló 28 vehículos, reteniendo una VW Amarok por falta de documentación obligatoria.

Segundo operativo: madrugada del domingo

En la noche del domingo, desde las 23:00 hs, se desplegó una nueva instancia del operativo en Costanera, Zona Verde, avenida Frondizi, accesos a la ciudad y avenida Independencia, en la zona del barrio La Bianca.

El dispositivo arrojó los siguientes resultados:

105 motocicletas controladas.

18 motocicletas retenidas por irregularidades.

19 vehículos verificados.

Balance general

Las autoridades destacaron a 7Paginas, el trabajo conjunto entre la Policía y el área de Tránsito Municipal, subrayando que estas acciones continuarán durante todo el fin de semana largo con el fin de prevenir accidentes, desalentar conductas de riesgo y mantener una presencia activa en los sectores de mayor concentración de vecinos y turistas.