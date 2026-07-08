Fin de semana largo: así será el servicio de recolección de residuos en Concordia

Desde la Dirección de Recolección de Residuos se indicó a 7Paginas, que el objetivo es garantizar la prestación del servicio y, al mismo tiempo, solicitar la colaboración de los vecinos para mantener la limpieza de la ciudad.

Cómo funcionará el servicio el 9 de julio

Durante el feriado nacional del miércoles 9 de julio, los sectores comprendidos entre el 1 y el 8, donde presta servicio la empresa concesionaria VITSA, tendrán recolección normal, respetando los recorridos y horarios habituales.

En tanto, en los sectores 9 al 27, que dependen de la Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad, se implementará un esquema de guardia sanitaria, destinado a atender las situaciones esenciales y evitar la acumulación de residuos en los sectores de mayor criticidad.

El viernes 10 el servicio será normal

Por otra parte, el municipio informó que durante el viernes 10 de julio, jornada no laborable con fines turísticos, la recolección se desarrollará con total normalidad en toda la ciudad.

En ese sentido, tanto la empresa VITSA, en los sectores 1 al 8, como la Dirección de Recolección de Residuos, en los sectores 9 al 27, prestarán el servicio conforme a los recorridos y horarios habituales.

Piden colaboración a los vecinos

Desde la Municipalidad solicitaron a la comunidad mantener un compromiso activo con el cuidado del espacio público, realizando una correcta disposición de los residuos y respetando los días y horarios establecidos para su retiro.

Asimismo, remarcaron que la colaboración de los vecinos resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental de la ciudad y optimizar el funcionamiento del servicio durante el fin de semana largo.