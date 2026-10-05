Fin de semana largo: cautela en Entre Ríos y Federación aparece entre los destinos con posibilidades de movimiento

El próximo fin de semana largo, que se extenderá desde este sábado hasta el lunes 12 de octubre, genera expectativas en el sector turístico entrerriano, aunque con cautela. La situación económica lleva a muchas familias a evaluar con mayor detenimiento los gastos y priorizar escapadas de cercanía.

En este escenario, Entre Ríos busca aprovechar su ubicación estratégica y una oferta turística diversificada, mientras que destinos como Federación aparecen entre las alternativas que podrían recibir visitantes durante estos días.

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), su presidente, Juan Manuel Acedo, planteó que las expectativas son moderadas, aunque destacó que la provincia cuenta con una amplia variedad de productos turísticos para afrontar distintos escenarios.

El dirigente hizo referencia al movimiento registrado durante la participación entrerriana en la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en Buenos Aires, donde los destinos de la provincia pudieron promocionar sus atractivos y tomar contacto con turistas, operadores y agencias de viajes.

Según explicó Acedo, existe un sector del público que actualmente busca opciones dentro del país y, particularmente, destinos cercanos que permitan realizar una escapada sin afrontar grandes gastos de traslado.

En ese sentido, remarcó que Entre Ríos cuenta con más de 60 productos turísticos, una diversidad que permite ir más allá de las propuestas tradicionales vinculadas al verano y las playas.

Precisamente, el factor climático aparece como uno de los elementos que genera cierta incertidumbre de cara a los próximos meses.

El clima y el desafío de sostener la actividad

Acedo señaló que una eventual crecida de los ríos podría condicionar temporalmente el producto playa en algunos destinos, aunque consideró que no existen razones para anticipar un escenario negativo.

Recordó que las lluvias durante el verano forman parte de las características habituales del Litoral y que las localidades turísticas ya cuentan con experiencia para adaptarse a las variaciones en los niveles de los ríos.

En ese sentido, destacó especialmente el trabajo que vienen realizando localidades de la costa del río Uruguay, como San José y Concepción del Uruguay, además de otros destinos de la región Tierra de Palmares, para recuperar rápidamente los espacios turísticos cuando las condiciones lo permiten.

La premisa, sostuvo, es evitar generar alarma y, en cambio, estar preparados para ofrecer alternativas a los visitantes.

Carnavales y fiestas populares

De cara al verano, otro de los productos que Entre Ríos busca fortalecer son los carnavales y las fiestas populares, que históricamente generan importantes movimientos de visitantes.

Acedo consideró fundamental preservar la calidad y la categoría de estos acontecimientos para que continúen siendo competitivos frente a otras propuestas turísticas del país.

En un contexto económico complejo, el titular de la CET sostuvo que resulta conveniente consolidar y cuidar aquellos eventos que ya tienen reconocimiento y trayectoria, antes que multiplicar propuestas que puedan perder calidad.

Un verano con expectativas, pero sin triunfalismo

Mientras se acerca la temporada estival, desde el sector turístico reconocen que existe interés por viajar, aunque el comportamiento del consumo obliga a mantener prudencia.

El turismo de cercanía aparece como una de las principales oportunidades para Entre Ríos. La proximidad con grandes centros urbanos, la variedad de destinos y la posibilidad de combinar termas, naturaleza, gastronomía, fiestas y actividades culturales permiten a la provincia competir por un público que busca descansar sin realizar grandes gastos.

En ese contexto, Federación aparece nuevamente como uno de los destinos con condiciones para captar parte de ese movimiento, especialmente a través de su tradicional propuesta termal.

Federación, las termas y el turismo de cercanía

Dentro de esa oferta, las termas ocupan un lugar destacado. Federación, Villa Elisa y San José cuentan con complejos termales consolidados y se mantienen como alternativas durante todo el año.

Para Federación, el próximo fin de semana largo representa una nueva posibilidad de captar turismo de cercanía, especialmente de visitantes que buscan descansar durante algunos días sin realizar grandes desplazamientos.

La propuesta termal, con su parque acuatico incluso, la hotelería, la gastronomía y las distintas actividades que ofrece la ciudad permiten sostener una oferta que no depende exclusivamente del comportamiento de los balnearios.

En tal sentido desde la secretaria de turismo de la municipalidad de Federacion se dijo a 7Paginas, que las expectativas son muy buenas, que si bien aun no cuentan con un porcentaje de reservas de alojamientos, las consultas son numerosas y destacaron que la ciudad ha organizado una serie de eventos entre los que se destacan Festival de la Milanesa, Encuentro Ciclo turismo termal, Concierto Coral en el Auditorium, 1er encuentro regional de titeres «Ta´ Ngaí»

El sector entrerriano afronta así el fin de semana largo con cautela, pero también con expectativas. La estrategia pasa por aprovechar la cercanía, sostener la calidad de los servicios y mostrar que, aun en un escenario económico complejo, la provincia cuenta con alternativas para quienes buscan una escapada.

Con información de Analisis y 7Paginas

Fotos: Secretaria de turismo Federacion