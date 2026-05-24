Fin de semana largo: como continuará el clima en la región de Salto Grande

Para este domingo, el panorama meteorológico anticipa que, tras la disipación de la neblina matinal, el sol comenzará a ganar terreno por la tarde, ofreciendo un clima ideal para disfrutar al aire libre en toda la zona de Salto Grande.

El pronóstico para el inicio de la semana

De acuerdo a los datos del tiempo, para las próximas jornadas se prevé la siguiente evolución:

Lunes: La jornada comenzó con neblinas persistentes y una temperatura mínima de 9°C. Sin embargo, se espera que el cielo —actualmente mayormente nublado— tienda a despejarse parcialmente hacia la tarde con la aparición del sol, alcanzando una máxima de 18°C. La humedad se mantiene elevada, en torno al 94%, con vientos del sector sudeste a 12 km/h.

El tiempo para el 25 de Mayo

Para el lunes patrio, fecha en la que se programaron múltiples actividades oficiales y festivas en casi todas las localidades de la región, el factor climático será clave.

Particularmente en Concordia, donde el atractivo principal será el tradicional desfile cívico-militar, se anticipa una jornada con el cielo mayormente nublado durante todo el día. A pesar de la falta de sol directo, las condiciones serán un poco más templadas en comparación con los días previos: se estima una mínima de 9°C y una temperatura máxima que escalará hasta los 20°C, permitiendo el normal desarrollo de las celebraciones populares.

Foto: Frente del parque termal de Federacion

Redaccion de 7Paginas