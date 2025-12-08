Fin de semana largo con fuerte presencia policial en las calles de Concordia

Tal como ocurre habitualmente, el operativo se intensificó durante la madrugada de este lunes, con controles fijos y patrullajes móviles en diferentes sectores. Además de los puestos estratégicos, las patrullas recorrieron barrios y avenidas principales, actuando ante situaciones sospechosas.

En este contexto, cerca de las 21:30 horas del domingo, efectivos policiales interceptaron a una pareja de jóvenes que caminaban por avenida San Lorenzo, a la altura de calle La Madrid, quienes portaban una cantidad menor de estupefacientes. El procedimiento se desarrolló en el marco de las tareas preventivas habituales.

Operativo Especial de Prevención

Según el informe oficial proporcionado a 7Paginas, a partir de las 00:00 horas se dio inicio a un Operativo Especial de Prevención, con la participación de personal de distintas áreas y comisarías dependientes de la Jefatura Departamental Concordia. Los puntos de control estuvieron ubicados en la zona de la Costanera, Zona Verde y sobre avenida Frondizi, entre la Rotonda de Villa Adela.

Como resultado del despliegue, se procedió al control de 45 motocicletas, de las cuales 6 fueron retenidas por carecer de la documentación obligatoria para circular. Asimismo, se controlaron 17 vehículos.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida, especialmente durante fines de semana y feriados, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y la prevención del delito en toda la ciudad.