Fin de semana largo con inestabilidad y el río Uruguay en niveles altos en Concordia y la región

Concordia y la rgion de Salto Grande se prepara para un fin de semana largo marcado por la inestabilidad climática y un río Uruguay que continuará en niveles elevados, en un escenario que comienza a estar influenciado por la presencia del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el informe del área de Hidrología de la Represa de Salto Grande, hasta las 15 de este viernes el caudal medio diario evacuado variará entre 12.000 y 11.000 metros cúbicos por segundo.

Para el puerto de Concordia se prevén cotas máxima y mínima de 8,90 y 8,30 metros, respectivamente, mientras que para el puerto de Salto se estiman registros de entre 9,20 y 8,60 metros.

En tanto, el nivel del embalse tenderá a ubicarse en torno a los 34,50 metros.

Un fin de semana con mucha inestabilidad

Las condiciones meteorológicas también serán protagonistas durante los próximos días.

Este viernes comenzó con una temperatura mínima de 8 grados y se espera una máxima de 16 grados. El pronóstico contempla un 40% de probabilidades de lloviznas durante toda la jornada, con una humedad del 90% y viento del sudeste a 8 kilómetros por hora.

Para el sábado, se anticipa un leve ascenso de las temperaturas, con una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada.

El domingo continuará el ascenso de las temperaturas, con una mínima de 14 grados y una máxima de 17 grados, aunque se espera una jornada marcada por la inestabilidad y con posibilidades de que se registren tormentas aisladas.

Finalmente, para el lunes, último día del fin de semana largo, persistirán las condiciones inestables. Se prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 16 grados.

El río, otro factor a seguir

El escenario climático se suma a la situación hidrológica del río Uruguay, que presenta una tendencia en alza durante este fin de semana largo en la región de Salto Grande.

Con niveles elevados y un escenario de inestabilidad que podría extenderse durante los próximos días, las condiciones del río y las precipitaciones serán factores a seguir de cerca en Concordia y las localidades de la región.

La presencia de El Niño, que comienza a hacerse sentir progresivamente, anticipa además un período en el que las condiciones hidrológicas y meteorológicas podrían adquirir mayor relevancia para las ciudades ubicadas sobre el río Uruguay.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas