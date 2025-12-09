Fin de semana largo con movimiento moderado: casi 1,4 millones de turistas gastaron más de $249 mil millones

Desde la entidad señalaron que el clima inestable y la cercanía de las fiestas de fin de año fueron factores determinantes para que el movimiento no alcanzara niveles más altos, a pesar de las múltiples propuestas culturales, deportivas y recreativas en los principales destinos.

La estadía promedio fue de dos noches, por debajo de las 2,6 registradas el año pasado, una tendencia que se consolida en un contexto de menor poder adquisitivo, donde predominan las escapadas cortas, cercanas y de bajo presupuesto. El gasto promedio diario por turista fue de $90.495, un 8,8% superior en términos reales al de 2023, reflejando un mayor esfuerzo de consumo concentrado en servicios esenciales y experiencias.

Buenos Aires, Córdoba y Misiones lideraron el movimiento

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Misiones fueron las más elegidas y concentraron gran parte del gasto turístico. El feriado funcionó como una antesala de la temporada de verano y permitió combinar naturaleza, eventos masivos, agenda cultural y propuestas familiares.

En la Provincia de Buenos Aires, destinos como Mar del Plata, el Partido de La Costa, Tandil, La Plata, el corredor serrano y numerosas fiestas populares registraron una intensa actividad turística. Las reservas arrancaron en torno al 55% y superaron el 60% hacia el domingo. El gasto promedio diario rondó los $90.000, con fuerte impacto en gastronomía y entretenimiento, beneficiando a pymes y prestadores locales.

Un caso destacado fue La Plata, donde la ocupación alcanzó niveles del 90% al 100%, impulsada por recitales multitudinarios de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Andrés Calamaro y La Delio Valdez.

En Córdoba, la capital y los valles serranos mantuvieron ocupaciones estables de entre el 60% y el 75%. Las tarifas promocionales lanzadas para adelantar la temporada estival resultaron clave, especialmente para familias que eligieron escapadas cortas. El gasto diario promedio osciló entre los $85.000 y $90.000, con preferencia por actividades gratuitas o de bajo costo.

Por su parte, Misiones volvió a consolidarse como uno de los polos turísticos del país. Puerto Iguazú se ubicó entre los destinos más demandados, con fuerte presencia de turismo nacional e internacional, favorecida por una mayor conectividad aérea. En Posadas, la ocupación fue del 45%, sostenida por eventos como la Feria de Turismo de Misiones y la Fiesta Nacional de la Música del Litoral.

Además, entre los destinos con mayor movimiento se destacaron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia, así como ciudades de turismo religioso como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

Tendencias de cara al verano 2026

El comportamiento del fin de semana largo deja varias señales de cara a la próxima temporada estival:

Se consolidan las escapadas de dos noches como modalidad dominante.

Buenos Aires, Córdoba y Misiones seguirán liderando la demanda.

El gasto se concentra cada vez más en experiencias que en compras.

Los destinos religiosos y eventos masivos continúan ganando protagonismo.

En lo que va de 2025, ya se celebraron ocho fines de semana largos, con un total de 13.342.750 turistas movilizados y un impacto económico acumulado de $2,97 billones, equivalente a unos US$ 2.030 millones, reafirmando al turismo como uno de los principales motores de las economías regionales.

Entre Ríos: balance positivo, aunque con sabor a poco

En Entre Ríos, el movimiento turístico fue de menor a mayor, aunque el balance final dejó “sabor a poco” tras el fuerte desempeño del feriado anterior. La provincia comenzó el fin de semana con un promedio de reservas cercano al 50%, con un repunte hacia el final por decisiones de viaje de último momento.

El buen clima inicial, la apertura de playas, el funcionamiento pleno de los complejos termales y una nutrida agenda de eventos fueron los principales motores. Concordia se destacó con niveles de ocupación superiores al 85%, impulsada por la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura y un importante encuentro de karting.

Federación, uno de los destinos más visitados de la provincia, volvió a atraer turistas por sus termas, su entorno natural y su infraestructura consolidada. También tuvieron buen desempeño Colón, San José y Villa Elisa, reforzando el circuito termal más importante del país.

En el plano de los eventos, Gualeguay fue sede de la 6ª Fiesta Provincial del Patí Gualeyo, que reunió a 260 embarcaciones y unos 780 pescadores. En Pueblo General Belgrano se celebró la Fiesta de las Costumbres Argentinas, mientras que en Concordia tuvo lugar la 31ª Fiesta Argentina de la Pesca del Bagre Amarillo, convocando a pescadores y familias en la costa del río Uruguay.

Pese a un contexto económico ajustado, el balance general vuelve a confirmar que el turismo sigue siendo una actividad clave para el desarrollo regional, con un fuerte impacto en el empleo y en la economía de miles de pequeñas y medianas empresas del país.

Con información de CAME