Fin de semana largo: Concordia ofrece una agenda para disfrutar con todos los sentidos

La Capital Nacional del Citrus despliega su belleza invernal y suma actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas para que el visitante viva una experiencia completa.

Algunas de las propuestas más destacadas:

Yo Disfruto Concordia en #ModoCarpincho – Día del Niño: el domingo 17, desde las 15:00, en el Castillo San Carlos habrá show de La Valija en Canciones, degustaciones de productos regionales y sorteos.

Visitas guiadas: en el Castillo San Carlos (todos los días de 9:00 a 19:00) y en el Naranjal de Pereda (viernes a domingo, en horarios de 15:00, 16:00 y 17:00).

Circuito Peatonal Histórico Arquitectónico: sábado 16, a las 17:00, con salida desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini).

Experiencias rurales: el Establecimiento La Angélica ofrecerá jornadas de campo con música, gastronomía, cabalgatas y paseo náutico, entre el sábado y el domingo.

Paseos en el Lago Salto Grande: salidas desde Puerto Luis, sábado y domingo a las 10:00 y 16:00.

Degustaciones de vinos: propuestas de Ecovert Campagne, Finca Fénix y Bodega Siandra en distintos días y horarios.

Museos: opciones como el Museo y Centro Cultural Salto Grande, el Museo Provincial de la Imagen y el Museo Costa Ciencia abrirán sus puertas con recorridos guiados.

Encuentros y ferias: VI Encuentro Nacional y V Provincial de Ferroviarios y Ferroaficionados; Feria Paseo del Río; y Jornadas Nacionales de Artesanías en Plaza 25 de Mayo.

Deporte: el evento Bunker Games se desarrollará el sábado y domingo en el Gimnasio de Comercio N° 1 y el Estadio Ciudad.

Para más información, los visitantes pueden acercarse al Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) todos los días de 8:00 a 20:00, comunicarse al (345) 508 0276 o consultar las redes sociales de @CompartíConcordia.