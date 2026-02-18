Fin de semana largo de Carnaval: “En Concordia se respiró cultura”, expresó Carlos Gatto

Este martes, en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, Gatto participó de la segunda edición del Carnaval de los Pequeños Duendes, acompañado por la concejal Silvina Ovelar. En diálogo con un cronista de 7Paginas, el funcionario aseguró que “realmente fue un balance muy positivo”.

Eventos con gran convocatoria

Gatto destacó especialmente las dos noches de carnaval, el evento cultural realizado el domingo en la Plaza 25 de Mayo, el Carnaval Popular y el cierre con los Pequeños Duendes, que volvieron a colmar las tribunas del corsódromo.

“Lo pudimos vivenciar durante todo el fin de semana con muchos eventos y una gran concurrencia de público. El domingo, pese a que por momentos el clima no acompañó, la gente se concentró igual. Observamos turistas de distintas provincias, incluso de Mendoza, y los comerciantes de la zona nos manifestaron que trabajaron muy bien esa noche”, señaló.

El funcionario remarcó que la combinación entre cultura y turismo genera un impacto directo en la economía local, beneficiando a sectores como la gastronomía, la hotelería y el comercio en general. “Hay toda una cadena que se activa cuando hay este tipo de actividades”, sostuvo.

“Concordia puede atraer turistas con eventos populares”

Consultado sobre el movimiento turístico que registró la provincia durante el fin de semana largo, Gatto consideró que los eventos populares fueron un factor clave y aseguró que Concordia tiene potencial para seguir creciendo en ese sentido.

“Estamos planificando para otros fines de semana largos, con la idea de que no solo sea para los concordienses, sino también para el turista que llegue a la ciudad y encuentre un evento cultural importante para disfrutar, en muchos casos de manera gratuita”, explicó.

Además, afirmó que desde el área cultural se viene trabajando con una impronta renovada. “Creo que en este último tiempo hemos dado un giro a la actividad cultural. Cultura se respira casi todos los fines de semana, pero puntualmente este fin de semana largo se respiró mucha cultura y mucho turismo”, expresó.

Agenda para el nuevo año

De cara a los próximos meses, el subsecretario adelantó que ya se encuentran organizando actividades centrales. Entre ellas, un evento especial por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, que se proyecta realizar frente a la Estación Norte.

También anunció el lanzamiento del programa “Cultura en los barrios”, que comenzaría en el barrio Centenario, utilizando el escenario principal de la plaza como punto de partida para desplegar actividades culturales en distintos sectores de la ciudad durante el año.

Acompañamiento desde el Concejo

Por su parte, la concejal Silvina Ovelar destacó la importancia de acompañar este tipo de propuestas desde el Concejo Deliberante. “Estamos trabajando codo a codo con las áreas de Cultura, Educación y Deporte. El evento de los Pequeños Duendes ha mejorado muchísimo de un año a otro. Ver las tribunas llenas, a las familias compartiendo, emociona”, señaló.

Finalmente, ambos coincidieron en que la masiva participación del público refleja un fenómeno social que fortalece el sentido de comunidad y consolida a Concordia como una ciudad que apuesta a la cultura como motor de desarrollo.