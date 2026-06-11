Fin de semana largo en Concordia: turismo, cultura, naturaleza y propuestas para toda la familia

Con la llegada del fin de semana largo, Concordia se prepara para recibir a turistas y residentes con una nutrida agenda de actividades organizada por la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR). Del viernes 12 al lunes 15 de junio, la ciudad desplegará una amplia variedad de propuestas que combinan historia, naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento para todas las edades.

La programación busca poner en valor los principales atractivos turísticos de la capital del citrus, promoviendo además el movimiento económico y comercial de distintos sectores vinculados a la actividad turística.

Recorridos históricos y patrimonio cultural

Entre las propuestas destacadas figura el tradicional Circuito Arquitectónico Nocturno, que se realizará el viernes a las 19 horas con salida desde el Centro de Información Turística, ubicado en Mitre y Pellegrini. El recorrido permite descubrir edificios emblemáticos y conocer parte de la historia urbana de Concordia bajo una perspectiva diferente.

Otro de los espacios más visitados será el Castillo San Carlos, que abrirá sus puertas todos los días de 9 a 19 horas y ofrecerá actividades especiales durante el fin de semana. El sábado se desarrollará la propuesta «Arquitectura con Historia»; el domingo habrá una función de títeres destinada a los más pequeños; mientras que el lunes se realizará una visita literaria y una búsqueda del tesoro temática vinculada al Mundial.

Además, quienes deseen conocer más sobre el patrimonio local podrán recorrer el Museo Salto Grande, el Museo de Artes Visuales, el Museo Interactivo Costa Ciencia y el Museo Provincial de la Imagen, que permanecerán abiertos con horarios especiales durante los cuatro días.

Naturaleza y actividades al aire libre

Las opciones para quienes prefieren el contacto con la naturaleza también serán protagonistas.

Segun lo anticipado a 7Paginas, el sábado se realizará una jornada de Senderismo Interpretativo en Hostal del Río, mientras que Turismo Las Palmas ofrecerá excursiones guiadas por el Lago de Salto Grande, incluyendo recorridos por la represa, las costas uruguayas y playas de la región.

Asimismo, El Naranjal de Pereda abrirá sus puertas durante todo el fin de semana largo para visitas guiadas, permitiendo a los asistentes conocer uno de los espacios productivos e históricos más representativos de la zona.

Enoturismo: una experiencia en crecimiento

La creciente oferta de enoturismo que distingue a Concordia y la región también tendrá un lugar destacado en la agenda.

Entre las propuestas programadas se encuentran visitas guiadas y degustaciones en la Bodega Siandra Hermanos, la experiencia «Fuegos y Vinos entre Viñedos» en Finca Fénix y una actividad especialmente diseñada para visitantes brasileños en Bodega Boutique Pampa Azul, donde se combinarán vinos, naturaleza y conversaciones en portugués.

Estas iniciativas buscan consolidar a Concordia como uno de los destinos emergentes del turismo del vino en el litoral argentino.

Turismo rural y experiencias de campo

Las actividades rurales constituyen otro de los grandes atractivos del fin de semana largo.

En el establecimiento La Angélica habrá jornadas de Día de Campo con asado a la estaca, espectáculos en vivo, granja educativa y recorridos guiados. Además, se desarrollarán actividades de constelaciones asistidas con caballos y cabalgatas por montes nativos y paisajes característicos de la región.

Por su parte, Finca La Mayólica ofrecerá su tradicional propuesta de turismo rural con experiencias gastronómicas y recreativas para toda la familia.

Ferias, emprendedores y gastronomía

La agenda también contempla espacios para los emprendedores y productores locales.

La Feria de Emprendedores de la Economía Social se realizará el viernes en Plaza 25 de Mayo, mientras que la Feria Cultural de la Bandera funcionará desde el sábado hasta el lunes en el mismo espacio.

A ello se sumará la Feria Paseo del Río, prevista para el domingo en la Plazoleta de las Américas, donde artesanos y emprendedores exhibirán sus productos.

En tanto, los Galpones del Parque Central Viñedos Moulins serán escenario de una nueva edición de «La Cervecear», una propuesta que combina cerveza artesanal, gastronomía y espectáculos en vivo.

Una ciudad preparada para recibir visitantes

Desde la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR destacaron que la diversidad de actividades refleja el potencial turístico de Concordia y la consolidación de una oferta que combina patrimonio histórico, naturaleza, producción, gastronomía y cultura.

Los organizadores recordaron que los interesados pueden obtener más información en el Centro de Información Turística, ubicado en Mitre y Pellegrini, comunicarse vía WhatsApp al 345 508-0276 o consultar las redes sociales de Compartí Concordia, donde se actualiza permanentemente la agenda de eventos y experiencias disponibles en la ciudad.

Con opciones para todas las edades y gustos, Concordia se prepara para vivir un fin de semana largo con una intensa actividad turística que promete atraer visitantes y generar movimiento en toda la región.