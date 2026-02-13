Fin de semana largo: Federación alcanzó el 99% de ocupación y vive el Carnaval a pleno

Desde el área indicaron que hacía tiempo no se observaba un movimiento turístico de estas características, lo que refleja el fuerte posicionamiento del destino en el calendario estival. Federación se consolida así como uno de los puntos más elegidos de la región para disfrutar del verano y, particularmente, del Carnaval.

Cabe señalar que, cuando se completa la capacidad de las casi 11 mil plazas homologadas, comienzan a tomar protagonismo las ofertas informales o bien los visitantes optan por reservar en ciudades cercanas como Concordia y Chajari, ampliando así el impacto turístico en toda la región.

Entre las principales propuestas que impulsan esta masiva llegada de turistas se destacan el complejo termal y parque acuático, los tradicionales carnavales y una variada oferta gastronómica que suma cenas show y espectáculos en vivo.

Federación a puro Carnaval: actividades programadas

El cronograma previsto para este fin de semana incluye propuestas culturales, deportivas y artísticas para toda la familia:

Museo de los Asentamientos

Muestra fotográfica “De la esquina a la avenida”, que invita a recorrer la historia del carnaval local. Podrá visitarse desde el sábado 14 al martes 17 de febrero, de 18:00 a 21:00 horas.

Sábado 14 de febrero

16:00 hs: “Amor por el Running”, cross aventura con acreditaciones y largada frente al parque acuático (Av. Raúl Alfonsín y Santa Catalina).

20:45 hs: Apertura del Carnaval Federaense 2026 en el Desfilódromo José Luis Silvestri (Av. Pío XII).

2:30 am: “Patio Dela te espera”, after carnaval con set en vivo (capacidad limitada).

Domingo 15 de febrero

1:30 am: Pre aniversario de Astro Bowling con la banda en vivo “Aquí Va el Sabor”, sobre Av. Presidente Perón (sujeto a condiciones climáticas).

Lunes 16 de febrero

20:45 hs: Nueva jornada del Carnaval Federaense 2026 en el Desfilódromo José Luis Silvestri.

Cenas show en la mayoría de los establecimientos gastronómicos.

21:30 hs: Espectáculos de Circópatas Circo Móvil, todas las noches frente al parque termal, en Plaza de los Constituyentes (a la gorra).

Con una agenda cargada de actividades y un nivel de ocupación prácticamente total, Federación se prepara para vivir uno de los fines de semana más intensos de la temporada, reafirmando su crecimiento sostenido como destino turístico.