Fin de semana largo récord: viajaron 1,44 millones de turistas y Federación volvió a ser uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos

El movimiento turístico se vio impulsado por el buen clima, las reservas de último momento, la cercanía del verano y la necesidad de descanso, luego de varias semanas sin fines de semana largos. Si bien los turistas viajaron más que el año pasado, la estadía promedio se redujo de 2,4 a 2 noches, reflejando una tendencia a viajes más cortos y planificados con menor presupuesto, pero sin resignar consumos básicos en gastronomía, alojamiento y transporte.

El gasto promedio diario por persona fue de $91.190, apenas un 1,5% menor en términos reales que en 2024, evidenciando un comportamiento más austero pero sostenido.

A nivel nacional, los destinos termales, naturales y culturales fueron los más elegidos, destacándose Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, entre otros.

Federación, protagonista del turismo entrerriano

En Entre Ríos, el fin de semana dejó altos niveles de ocupación y un intenso movimiento turístico, con un promedio provincial entre el 60% y el 70%. Sin embargo, Federación volvió a destacarse como uno de los destinos más visitados, con una ocupación del 75%, superando en cantidad de visitantes a localidades como Villa Elisa (99%), debido a que Federación cuenta con una capacidad hotelera mucho mayor, cercana a las 13.000 camas, frente a las poco más de 3.000 que ofrece Villa Elisa.

El complejo termal, las actividades al aire libre y una amplia propuesta gastronómica y recreativa atrajeron a miles de turistas, consolidando a la ciudad como referente del turismo termal del Litoral argentino.

Otras ciudades entrerrianas también registraron una importante afluencia: Santa Elena alcanzó el 90% de ocupación, Gualeguaychú el 67%, Colón y Paraná el 60%, mientras que Concordia reportó buen movimiento en alojamientos y gastronomía.

Balance y proyección de temporada

Desde el sector turístico provincial, el balance fue muy positivo, destacando la presencia de visitantes provenientes de Buenos Aires, Santa Fe y provincias vecinas. Además, el fin de semana funcionó como un “termómetro” para anticipar la temporada de verano, con muchas familias realizando reservas y consultas para las próximas vacaciones.

Los resultados confirman que, pese al contexto económico, los argentinos siguen apostando por el turismo interno, y que Federación continúa posicionándose como uno de los destinos preferidos de Entre Ríos y del país, combinando relax, naturaleza y una infraestructura turística de primer nivel.

Con información de C.A.M.E

Redacción de 7Paginas