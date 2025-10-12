7PAGINAS

Domingo 12 de octubre de 2025
Fin de semana largo récord: viajaron 1,44 millones de turistas y Federación volvió a ser uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos

El último fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural dejó un saldo más que positivo para el turismo nacional. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.440.000 turistas recorrieron distintos puntos del país, un 2,1% más que en el mismo feriado de 2024, con un gasto total estimado en $262.627 millones.
Redacción 7Paginas

El movimiento turístico se vio impulsado por el buen clima, las reservas de último momento, la cercanía del verano y la necesidad de descanso, luego de varias semanas sin fines de semana largos. Si bien los turistas viajaron más que el año pasado, la estadía promedio se redujo de 2,4 a 2 noches, reflejando una tendencia a viajes más cortos y planificados con menor presupuesto, pero sin resignar consumos básicos en gastronomía, alojamiento y transporte.

El gasto promedio diario por persona fue de $91.190, apenas un 1,5% menor en términos reales que en 2024, evidenciando un comportamiento más austero pero sostenido.

A nivel nacional, los destinos termales, naturales y culturales fueron los más elegidos, destacándose Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, entre otros.

Federación, protagonista del turismo entrerriano

En Entre Ríos, el fin de semana dejó altos niveles de ocupación y un intenso movimiento turístico, con un promedio provincial entre el 60% y el 70%. Sin embargo, Federación volvió a destacarse como uno de los destinos más visitados, con una ocupación del 75%, superando en cantidad de visitantes a localidades como Villa Elisa (99%), debido a que Federación cuenta con una capacidad hotelera mucho mayor, cercana a las 13.000 camas, frente a las poco más de 3.000 que ofrece Villa Elisa.

El complejo termal, las actividades al aire libre y una amplia propuesta gastronómica y recreativa atrajeron a miles de turistas, consolidando a la ciudad como referente del turismo termal del Litoral argentino.

Otras ciudades entrerrianas también registraron una importante afluencia: Santa Elena alcanzó el 90% de ocupación, Gualeguaychú el 67%, Colón y Paraná el 60%, mientras que Concordia reportó buen movimiento en alojamientos y gastronomía.

Balance y proyección de temporada

Desde el sector turístico provincial, el balance fue muy positivo, destacando la presencia de visitantes provenientes de Buenos Aires, Santa Fe y provincias vecinas. Además, el fin de semana funcionó como un “termómetro” para anticipar la temporada de verano, con muchas familias realizando reservas y consultas para las próximas vacaciones.

Los resultados confirman que, pese al contexto económico, los argentinos siguen apostando por el turismo interno, y que Federación continúa posicionándose como uno de los destinos preferidos de Entre Ríos y del país, combinando relax, naturaleza y una infraestructura turística de primer nivel.

Con información de C.A.M.E

