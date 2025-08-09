7PAGINAS

Viernes 8 de agosto de 2025
Fin de semana polar pero soleado en la región de Salto Grande

La región de Salto Grande se prepara para un fin de semana marcado por bajas temperaturas y jornadas a pleno sol. Este viernes sorprendieron las heladas matinales, acompañadas por lluvias y lloviznas en algunas localidades del norte entrerriano, anticipando la llegada de una nueva ola polar.
Redacción 7Paginas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado la mínima será de 1°C, con sensación térmica por debajo de cero en varios puntos de la región. La mañana estará cubierta por bancos de niebla, pero por la tarde el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una jornada agradable. La máxima alcanzará los 15°C, con humedad alta del 95% y vientos en calma.

El domingo se espera un leve ascenso de las temperaturas, con una mínima de 4°C y una máxima de 17°C. El cielo estará mayormente despejado en la mañana y se tornará parcialmente nublado hacia la tarde.

El inicio de la próxima semana continuará con el aumento gradual de las temperaturas:

Lunes: mínima de 5°C y máxima de 18°C.

Martes: mínima de 6°C y máxima de 20°C, con una mañana fresca y una tarde más templada.

Miércoles: mínima de 8°C y máxima de 18°C, manteniendo las mañanas frías.

Sin embargo, el jueves la ola polar volverá a hacerse sentir, con un descenso de la mínima a 3°C y una máxima de solo 14°C, recordando que el invierno todavía no se despide de la región.

