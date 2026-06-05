Fin de semana recargado para el handball entrerriano

El próximo domingo 7 de junio se llevará a cabo un Encuentro de Categorías Infantiles en las instalaciones del Club Capuchinos de Concordia. La jornada comenzará a las 10:00 horas y reunirá a jóvenes jugadores y jugadoras de distintos clubes de la región, promoviendo el desarrollo y la integración de las categorías formativas.

Ese mismo día, en el Gimnasio del CEF Nº 4 de Concordia, se desarrollarán las concentraciones de las Selecciones Entrerrianas de las categorías Menores y Cadetes, tanto en rama femenina como masculina, con el objetivo de continuar la preparación de los representativos provinciales.

Los horarios establecidos son los siguientes:

– Menores y Cadetes Femenino: de 09:00 a 10:30 y de 14:00 a 15:00.

– Menores Masculino: de 10:30 a 12:00 y de 15:00 a 16:00.

– Cadetes Masculino: de 12:00 a 13:30 y de 16:00 a 17:00.

Por otra parte, el sábado 6 de junio, organizado por el Cuerpo Arbitral de la Federación Entrerriana de Handball, se realizará una nueva Capacitación de Planillero y Cronometrista. La actividad tendrá lugar en el Parque Enrique Berduc de Paraná (Salta 785) y dará comienzo a las 08:30 horas, buscando fortalecer la formación de quienes cumplen funciones fundamentales en el desarrollo de los encuentros oficiales.

Además, la programación de las categorías formativas tendrá acción el sábado en Paraná. En el Parque Berduc, por la categoría Cadetes Masculino, Club Paracao de Paraná enfrentará a Club Capuchinos B de Concordia, en un nuevo compromiso correspondiente al calendario oficial de competencias.

De esta manera, la Federación Entrerriana de Handball continúa impulsando el crecimiento de la disciplina en toda la provincia, combinando competencia, capacitación y desarrollo deportivo para sus jóvenes protagonistas.

Por Gustavo Cardozo