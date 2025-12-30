Fin del conflicto: la Justicia falló a favor de la intervención del Sindicato de la Fruta

El conflicto se había desatado el pasado domingo, cuando Amaro, designado interventor por FATREFRU, junto a un grupo de trabajadores del sector, tomó posesión de la sede sindical ubicada en calle Saavedra. Ese mismo día se realizó una asamblea encabezada por el interventor, acompañado por su abogado, Alejandro Jacobi, quien había manifestado a 7Paginas que la medida se adoptó en el marco de las facultades administrativas otorgadas por la entidad de segundo grado.

Según explicó el letrado en su momento, dentro del inmueble se desarrolló una asamblea permanente de trabajadores, donde se resolvió ocupar formalmente las instalaciones del sindicato. La decisión se produjo luego de que tanto la Justicia Federal como la Provincial se declararan incompetentes para resolver el conflicto de fondo, lo que, desde el sector de Amaro, fue interpretado como un vacío judicial que habilitaba la intervención administrativa de la federación.

En paralelo, el secretario general destituido, Alcides Camejo, junto a su asesor legal, el doctor Daniel Cedro, presentó una denuncia por presunta usurpación en la Fiscalía. A raíz de esa presentación, la fiscal interviniente, Natalia Conti, dispuso una constatación del inmueble para dejar asentado un inventario de los bienes existentes en la sede gremial y ordenó que se mantuviera una guardia policial permanente en el lugar.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la Justicia no solo desestimó la denuncia por usurpación, sino que además reconoció formalmente la intervención de FATREFRU, validando la toma de posesión del interventor Iván Amaro. Esta resolución judicial contradice las declaraciones públicas realizadas por el doctor Cedro en medios locales, donde sostenía la existencia de una usurpación, aunque al mismo tiempo admitía que la Fiscalía había desestimado dicha acusación.

Con este fallo, se da por concluido un conflicto que mantuvo en tensión al gremio y a los trabajadores de la fruta, generando incertidumbre institucional y laboral durante varios meses.

Los antecedentes del conflicto

La situación tiene su origen en un proceso institucional iniciado meses atrás. Iván Amaro había asumido formalmente la intervención del sindicato el pasado 3 de noviembre, pero al intentar hacerse cargo de la sede se encontró con una fuerte resistencia y hechos de violencia por parte de Alcides Camejo, lo que derivó en que la Justicia dictara medidas de restricción y acercamiento.

La intervención de FATREFRU fue resuelta en una asamblea realizada en octubre, motivada por la falta de presentación de balances y otras irregularidades como la baja de la obra social en el Sindicato de la Fruta. Tras conocerse la decisión, Camejo intentó desligarse de la federación mediante una renuncia, aunque esta se produjo cuando el proceso de intervención ya estaba consumado.

Con el aval judicial a la intervención, se abre ahora una nueva etapa para el gremio, con el objetivo de normalizar su funcionamiento institucional y brindar previsibilidad a los trabajadores del sector frutícola.

