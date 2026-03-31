Fin del efectivo en los peajes: El sistema de pago electrónico ya alcanza el 80% en las Rutas 12 y 14

La forma de transitar por las Rutas Nacionales 12 y 14 ha cambiado definitivamente. Según informaron desde la Autovía del Mercosur a 7Paginas, la implementación del sistema de pago electrónico manual ya alcanza el 80% en todas las estaciones del corredor, consolidando un esquema de cobro más ágil, moderno y, fundamentalmente, libre de efectivo.

Esta transformación busca reducir los tiempos de espera en las cabinas y mejorar la seguridad tanto de los usuarios como de los trabajadores, eliminando la manipulación de billetes en el trayecto.

¿Cómo pagar si no tengo TelePASE?

Ante la imposibilidad de pagar con dinero en efectivo, la empresa recordó que existen diversas modalidades de pago manual electrónico disponibles en las estaciones:

Código QR: A través de cualquier billetera virtual (Mercado Pago, Modo, etc.).

Tarjetas: Débito y crédito de todas las emisoras.

Tecnología NFC: Pagos por proximidad utilizando el teléfono celular o relojes inteligentes.

TelePASE: La opción recomendada y más económica

A pesar de la apertura a billeteras virtuales, desde la concesionaria destacan que el sistema TelePASE continúa siendo la herramienta más conveniente para los viajeros frecuentes y turistas por varios motivos económicos y logísticos:

Diferencia de tarifa: El pago manual electrónico tiene un costo equivalente al doble respecto al sistema TelePASE.

Rapidez: Cuenta con carriles exclusivos en todas las estaciones de peaje, lo que permite una circulación fluida y sin demoras.

Dinámica: Evita tener que interactuar con el dispositivo de cobro, agilizando el paso del vehículo de manera automática.

Desde la Autovía del Mercosur señalaron que continúan trabajando en la optimización de estos sistemas con el objetivo de garantizar una experiencia de viaje más segura y dinámica en todo el corredor del Uruguay. Se recomienda a los conductores verificar sus medios de pago antes de emprender el viaje para evitar inconvenientes en las estaciones de peaje.