Fin del monopolio televisivo en Concordia: La Cooperativa Eléctrica lanzará su propio servicio de TV por fibra óptica

La ciudad de Concordia se encuentra a las puertas de un cambio histórico en su esquema de conectividad y entretenimiento. La Cooperativa Eléctrica de Concordia anunció que tiene «muy avanzado» su proyecto para la incorporación de un sistema de televisión propio, una medida que marcará el final del monopolio que durante décadas ejerció el sistema de cable tradicional en la ciudad.

Este nuevo servicio será brindado a través de la red de Fibra Óptica Cooperativa, aprovechando la infraestructura tecnológica más moderna y de alta gama disponible en el mercado actual.

Calidad y variedad de contenidos

La propuesta de la Cooperativa no se limita solo a la transmisión, sino que busca ofrecer una grilla variada que compita de igual a igual con las grandes prestadoras. Los socios y usuarios podrán acceder a una oferta diversificada que incluye:

Noticias nacionales e internacionales.

Deportes en alta definición.

Entretenimiento para todas las edades.

Además, uno de los pilares del proyecto es la implementación de una señal local. Este canal contará con programación propia y contenidos generados en nuestra ciudad y alrededores, brindando un espacio de visibilización para la identidad concordiense.

Precios competitivos y atención cercana

Desde la institución destacaron a 7Paginas, que el propósito de esta nueva prestación es doble: calidad y economía. Se anunció que el servicio se ofrecerá a precios muy competitivos y convenientes, buscando aliviar el bolsillo de los usuarios frente a las tarifas actuales del mercado.

Asimismo, la Cooperativa apuesta a su mayor diferencial: la atención al cliente. «El usuario tendrá la eficiencia que brinda la tecnología, pero, sobre todo, el acompañamiento cercano y presente», señalaron, replicando el modelo de gestión que ya aplican con éxito en su servicio de internet.

Un mercado con nuevas reglas

Con este anuncio, se rompe una estructura de años en la que el sistema de Canal 2 era la única opción de cable local. La entrada de la Cooperativa al mercado de la televisión por fibra óptica no solo promete mejores precios por la competencia, sino una mejora integral en la eficiencia del servicio técnico y la atención personalizada, sellos distintivos de la institución.

Se espera que en los próximos meses se den a conocer los planes comerciales y la fecha oficial de lanzamiento de esta nueva señal que promete transformar las pantallas de los hogares concordienses.