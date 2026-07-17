Final del Mundial 2026: habrá un amplio operativo y cortes de tránsito en Concordia

Con motivo de la final del Mundial de Fútbol 2026, que disputará la Selección Argentina este domingo 19 de julio, la Municipalidad de Concordia y la Policía de Entre Ríos llevarán adelante un importante operativo de seguridad y ordenamiento del tránsito en distintos sectores de la ciudad.

El objetivo es garantizar la circulación de las personas que asistirán al Campo de Deportes, donde se instalará una pantalla gigante para seguir el encuentro, además de preservar los espacios públicos durante una jornada que se espera convoque a miles de vecinos.

Acceso únicamente peatonal

Desde el municipio informaron a 7Paginas, que el acceso al Campo de Deportes será exclusivamente peatonal, mientras que la Plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada al público durante el desarrollo del operativo.

Por ese motivo, solicitaron a los vecinos respetar las indicaciones del personal de tránsito y de las fuerzas de seguridad para facilitar el normal desarrollo de la jornada.

Cortes de tránsito en la Costanera

Los primeros cortes comenzarán a partir de las 11:00 horas en distintos sectores de la Costanera.

Los puntos afectados serán:

Carriego y Maciel García.

Maciel García e Isidoro Blanier.

Scattini y Giovanni Travers.

Scattini e Isidoro Blanier.

Scattini y Giacomo de Donatis.

Avenida Costanera de los Pueblos Originarios y Scattini.

Rotonda Almirante Brown.

Avenida Costanera de los Pueblos Originarios, frente al Centro de Empleados de Comercio.

Avenida Costanera de los Pueblos Originarios y Carriego.

Avenida Costanera de los Pueblos Originarios y Mitre.

Restricciones en el centro

En tanto, desde las 17:00 horas se implementarán cortes en distintas calles del centro de la ciudad:

Urdinarrain y San Luis.

San Luis y Bernardo de Irigoyen.

Urquiza y Catamarca.

Pellegrini y Catamarca.

Entre Ríos y Mitre.

Hipólito Yrigoyen y Mitre.

Urquiza y Buenos Aires.

Pellegrini y Buenos Aires.

Convocatoria para alentar a la Selección

La Municipalidad invitó a todos los concordienses a reunirse desde las 14:00 horas en el Campo de Deportes, donde se proyectará en pantalla gigante la final del Mundial y se espera compartir una jornada de aliento a la Selección Argentina.

Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad para respetar las medidas de seguridad y las disposiciones de tránsito, con el propósito de que la ciudad pueda vivir una verdadera fiesta deportiva en un clima de orden, tranquilidad y convivencia.

La expectativa es que miles de vecinos se acerquen a acompañar al conjunto nacional en un partido que puede quedar marcado como una jornada histórica para el fútbol argentino.