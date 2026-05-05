Final feliz en Corrientes: encontraron al niño desaparecido en Goya y detuvieron a su padre y a un polémico abogado

Tras jornadas de intensa angustia, la búsqueda del niño de seis años que había desaparecido el pasado domingo en la provincia de Corrientes llegó a su fin esta mañana. El menor fue hallado sano y salvo en el paraje «El Duraznillo», una zona rural ubicada a la altura del kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12, en cercanías a la ciudad de Goya.

El hallazgo fue realizado por efectivos del PRIAR (Policía Rural e Islas y Ambiental Rural). Al momento del operativo, el niño se encontraba junto a su padre, Josías Santos Regis, quien fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera.

Un trasfondo de violencia y disparos

La desaparición del menor se originó el domingo, luego de que Santos Regis se llevara al niño con la excusa de una jornada de pesca. Sin embargo, la situación derivó en un violento episodio cuando el hombre comenzó a hostigar a su ex pareja, Mariana Riquelme, mientras ella se encontraba en una reunión.

El conflicto escaló hasta un ataque armado por parte de Santos Regis, que dejó como saldo a un hombre de 47 años herido. Tras los disparos, el agresor huyó con el niño, perdiéndose todo rastro de ambos hasta el hallazgo de hoy. El abuelo del menor describió al ahora detenido como un hombre «violento y manipulador», con antecedentes de haber golpeado a su hija y quemado vehículos en el pasado.

La detención de José Codazzi

Un dato que causó fuerte impacto en la opinión pública fue la detención del abogado José Codazzi. El letrado, conocido por haber sido el defensor de Laudelina Peña en el caso del niño desaparecido en junio de 2024, quedó vinculado a esta causa bajo la sospecha de haber facilitado la fuga de Santos Regis.

Según trascendió, el padre del menor alquilaba una vivienda propiedad de Codazzi, y existen indicios de que el abogado habría colaborado en la logística del traslado hacia la zona rural donde finalmente fueron encontrados.

Restitución y estado de salud

Las autoridades judiciales confirmaron que el niño se encuentra en buen estado de salud y ya fue restituido a su madre. A pesar de la violencia ejercida hacia la mujer, el abuelo del niño aclaró que el hombre no maltrataba a sus hijos, a quienes «cuidaba mucho».

La justicia correntina ahora deberá avanzar sobre las imputaciones contra Santos Regis por el secuestro del menor y el ataque armado previo, además de profundizar en la responsabilidad del abogado Codazzi en el ocultamiento del prófugo.