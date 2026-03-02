Final histórica en Concordia: Dal Bianco, jugador de Premier Padel, se quedó con el AJPP del World Padel Center

Junto al cordobés Leonardo “Leito” Yob, Dal Bianco se impuso por 5-7, 6-3 y 6 iguales ante la dupla integrada por el entrerriano Maldonado y el bonaerense Luciano Puppo, en un partido que tuvo todos los condimentos de una definición de altísimo nivel.

La final fue extremadamente pareja. Maldonado y Puppo comenzaron mejor, quedándose con el primer set por 7-5. Dal Bianco y Yob reaccionaron en el segundo parcial (6-3) y llevaron el encuentro a un tercer set cargado de tensión. En ese tramo decisivo, la pareja entrerriano-bonaerense dispuso de dos match points a favor, pero el desgaste físico terminó siendo determinante cuando Maldonado sufrió calambres en el cierre del partido.

En semifinales, Maldonado y Puppo habían superado a Ramiro Funes y Lihuel Angelini, mientras que Dal Bianco y Yob hicieron lo propio ante Naim Díaz y Santiago Frugoni, configurando una definición con marcada representación federal.

Más de 350 personas colmaron el complejo World Padel Center Concordia en una jornada que quedará en la memoria deportiva de la ciudad.

El AJPP del World Padel Center Concordia dejó así un fin de semana de jerarquía, emoción y estadio lleno, consolidando al complejo como sede del pádel profesional argentino.

Por Mariano Bradanini