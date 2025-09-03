Finaliza el Ciclo Internacional de Diálogos Compartidos: “Voces que transforman: museos, educación y nuevos horizontes en el mundo”

La actividad es organizada por el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, dependiente de la Subsecretaría de Turismo del Municipio de Concordia, junto al Comité de Educación y Acción Cultural para Latinoamérica y el Caribe (CecaLac) del Consejo Internacional de Museos (ICOM). El ciclo cuenta además con el aval de la Alianza Regional para Latinoamérica y el Caribe del ICOM (ICOM Lac).

Conferencia de cierre

El encuentro culminará con la ponencia de la Dra. Ana Moreno Rebordinos, Coordinadora General de Educación y Acción Cultural del Museo Nacional del Prado (España), quien expondrá sobre “Comunidades y procesos colaborativos en Prado Educación”.

Desde 2018, la especialista lidera una estrategia educativa innovadora para el Prado, impulsando proyectos como #Lashilanderas, que acerca el arte a mujeres en contextos penitenciarios; “Deslizar”, un laboratorio de innovación educativa junto a docentes, artistas y educadores; y el programa Prado Social, que incluye iniciativas como “Marcos de mira”, “Ángulos cardinales” y “Del Valle al Prado”, todas orientadas a la co-creación y a incorporar activamente las voces del público.

Trayectoria internacional

Con una reconocida carrera en la educación en museos y gestión cultural, la Dra. Rebordinos también se desempeñó en instituciones como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano de Valladolid. Su objetivo principal es consolidar una red colaborativa que genere nuevos espacios de enseñanza-aprendizaje a través del arte y la cultura.

Un ciclo con alcance global

A lo largo de sus distintas ediciones, este ciclo internacional reunió en cada encuentro a más de un centenar de profesionales de América, Europa y África, consolidándose como un espacio de intercambio interdisciplinario y de construcción de nuevas miradas sobre el rol de los museos en el mundo actual.

El enlace para participar de este último encuentro está siendo enviado a los inscriptos.