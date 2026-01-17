Finalizaron con éxito los ensayos técnicos y Concordia ya palpita el Carnaval más pasional del país

Durante los últimos días, las comparsas Bella Samba, Imperio, Ráfaga y Emperatriz realizaron sus pruebas técnicas ante un corsódromo colmado, ajustando sonido, iluminación, desplazamientos y coordinación general. Cada noche se vivió con entusiasmo y expectativa, reflejando el clima festivo que ya se siente en la ciudad y anticipando lo que será una temporada cargada de brillo, música, color y pasión.

La primera noche del Carnaval de Concordia se vivirá el próximo sábado 24 de enero, dando inicio a una edición que promete un espectáculo de primer nivel. Cientos de artistas, músicos y trabajadores culturales desplegarán todo su talento en una puesta en escena única que año tras año convoca a miles de vecinos y turistas.

A lo largo del tiempo, el Carnaval de Concordia se consolidó como uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano, destacándose por la calidad artística de sus comparsas, la magnitud de sus carrozas y el compromiso colectivo que sostiene esta expresión cultural y turística.

Como incentivo especial para la noche inaugural, la organización informo a 7Paginas que dispuso un valor promocional de la entrada de 7.000 pesos, con el objetivo de que más familias, vecinos y visitantes puedan disfrutar desde el primer día de este gran espectáculo. Para las noches siguientes, los tickets tendrán otros valores.

Desde la organización remarcaron que esta edición mantiene el brillo y la jerarquía que caracterizan al Carnaval de Concordia, apostando a una propuesta accesible, inclusiva y pensada para todo público.

Con los ensayos técnicos ya finalizados y a pocos días del inicio oficial, todo está listo. Concordia se prepara para volver a vibrar y celebrar una de sus expresiones culturales más representativas, reafirmando su lugar como el carnaval más pasional del país.