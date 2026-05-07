Finalizaron con éxito los trabajos en Concordia. y pronto comienza a normalizarse el servicio de agua

Luego de una jornada de intenso trabajo, el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) confirmó a 7Paginas que, pasadas las 23:00 horas de este miércoles, finalizaron con éxito las tareas de reparación sobre el caño madre afectado en la zona este de la ciudad.

Tras culminar la compleja intervención técnica, se informó que la planta potabilizadora ya fue puesta nuevamente en funcionamiento para comenzar con el llenado de la red y el restablecimiento del servicio. De esta manera, se cumple con los plazos previstos por el interventor del organismo, Javier Del Cerro, quien había adelantado a este medio que el problema quedaría solucionado en las primeras horas del jueves.

El origen del problema

Cabe recordar que una vasta zona de Concordia se vio afectada por la interrupción total del suministro de agua potable durante la tarde del miércoles. El incidente fue provocado de manera accidental por una empresa privada, ajena al EDOS, que realizaba tareas en la vía pública.

El daño se produjo sobre un caño maestro de la red de distribución ubicado en calle Salto Uruguayo, a pocos metros de calle San Juan, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y el despliegue de las cuadrillas de Obras Sanitarias.

Restablecimiento paulatino

Si bien la planta ya está operativa, desde el EDOS explicaron que el servicio de agua se irá restableciendo de manera gradual en los distintos barrios. Se estima que en el transcurso de la madrugada el sistema recuperará la presión habitual, llegando a los domicilios con normalidad durante la mañana de hoy jueves.