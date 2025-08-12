Finalizaron las obras en la escuela San Martín N°6 de Concordia, «Estos son los momentos donde la satisfacción es mayor»

La intervención tuvo como objetivo resolver problemas estructurales que afectaban la funcionalidad y seguridad del edificio, como hundimiento de pisos, filtraciones, inundaciones en pasillos y deficiencias eléctricas. Los trabajos incluyeron la remodelación integral del comedor, la cocina y el baño del personal, brindando espacios renovados y seguros para alumnos y docentes.

“Estas obras no son solo ladrillos y caños nuevos: son un mensaje claro de que la educación es prioridad y que el Estado está presente para garantizar que nuestros chicos y docentes tengan espacios dignos, seguros y preparados para el futuro”, afirmó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

Por su parte, el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, expresó: “Estos son los momentos donde la satisfacción es mayor, trabajamos todos los días para que momentos como estos lleguen y toda la comunidad educativa pueda empezar a disfrutar de la obra terminada”.

El intendente de Concordia, Francisco Azcue, también participó de la entrega y destacó el trabajo conjunto: “Es muy importante que las obras lleguen directo a nuestras comunidades. Estamos trabajando articuladamente con provincia, Cafesg, la Dirección Departamental de Escuelas y otros organismos para que cada concordiense empiece a ver los resultados de una gestión más eficiente”.

La rectora de la institución, Mariel Tambucho, celebró la inauguración: “Estamos muy contentos por nuestros niños, ya que ahora contamos con un comedor amplio, cómodo y moderno donde no solo hay nutrición, sino también instalaciones seguras, para compartir enseñanzas y promover hábitos alimenticios saludables”.

En el acto estuvieron presentes el director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari; el subsecretario de Educación, Carlos Gatto; el vocal de Cafesg, Martín Dri; autoridades escolares y medios de comunicación.

Desde Cafesg y el Gobierno de Entre Ríos reiteraron su compromiso de seguir invirtiendo en la infraestructura educativa y hospitalaria de la región de Salto Grande, con el objetivo de garantizar entornos más funcionales, seguros y dignos para toda la comunidad.

