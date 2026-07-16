Finalizó con éxito en Federación el curso de armado de muebles

Con una importante participación de vecinos y trabajadores de la región, concluyó con éxito el Curso de Armado de Muebles con Tableros de Melamina, una capacitación impulsada por el Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CEDEFi), con el acompañamiento de la empresa Egger y la Municipalidad de Federación.

La actividad se desarrolló entre el 13 y el 15 de julio en las instalaciones del Centro Foresto Industrial de Federación y estuvo orientada a brindar conocimientos técnicos a quienes buscan insertarse en el mercado laboral o consolidar sus propios emprendimientos vinculados a la industria de la madera.

Durante las tres jornadas, los asistentes recibieron formación práctica sobre manipulación, corte y ensamblado de tableros de melamina, trabajando con estándares profesionales y el acompañamiento de especialistas, lo que permitió adquirir herramientas concretas para desempeñarse en un rubro con creciente demanda.

Una apuesta al empleo y la producción

Desde la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), organismo que integra activamente el CEDEFi, destacaron a 7Paginas, la importancia de continuar promoviendo este tipo de instancias de formación técnica.

El presidente de CAFESG, Carlos Cecco, sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para fortalecer el desarrollo productivo de la provincia.

«La realización de este curso no es un hecho aislado, sino parte de una política sostenida para potenciar las capacidades de nuestros trabajadores y emprendedores. Estamos convencidos de que acercar herramientas técnicas especializadas es la clave para dinamizar la economía local y fomentar la generación de empleo genuino en la provincia», expresó.

Formación para responder a la demanda del sector

Los organizadores señalaron que la capacitación apuntó a responder a las necesidades de una actividad que continúa creciendo en la región, brindando conocimientos que permiten mejorar las posibilidades de inserción laboral y elevar la calidad de los productos elaborados por emprendedores y pequeñas empresas.

La amplia convocatoria reflejó el interés existente por este tipo de propuestas, que combinan teoría y práctica y permiten a los participantes adquirir experiencia en el uso de materiales y técnicas empleadas actualmente por la industria del mueble.

Un polo de innovación foresto-industrial

El Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CEDEFi) es un polo tecnológico y de capacitación que impulsa el desarrollo de la cadena foresto-industrial en Entre Ríos mediante la articulación entre organismos públicos, universidades, instituciones científicas y el sector privado.

Entre las entidades que forman parte de este espacio se encuentran INTA, INTI, UNER, UADER, UTN, UCU, la Municipalidad de Concordia, CAFESG, el Gobierno de Entre Ríos, la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, además de instituciones empresariales como FUNDEFI, AFoA, IMFER y la Cámara de Constructores en Madera de Entre Ríos.

Con este tipo de iniciativas, el CEDEFi continúa consolidándose como un espacio estratégico para la capacitación, la innovación y el fortalecimiento de una de las actividades productivas con mayor potencial de crecimiento en la región de Salto Grande.