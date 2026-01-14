Finalizó el operativo de traslado de trabajadores frutícolas de Concordia al sur del país

Según se informó a 7Paginas, durante los distintos días previstos, los colectivos partieron desde la Terminal de Ómnibus de Concordia con cupo completo, cumpliendo con los horarios establecidos y asegurando que los trabajadores previamente inscriptos pudieran llegar en tiempo y forma a sus destinos, donde desarrollarán tareas en el sector frutícola.

Al realizar un balance del operativo, el director de Empleo de la Municipalidad de Concordia, Juan Manuel Scarzello, destacó el resultado positivo de la experiencia. “Hoy podemos decir que finalizamos este proceso con mucha satisfacción. Todo se desarrolló según lo planificado, lo que demuestra que cuando hay gestión, organización y trabajo articulado entre el municipio y la provincia, los resultados llegan y benefician directamente a los trabajadores”, expresó.

Asimismo, Scarzello subrayó la relevancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado, al señalar que “este operativo es una muestra concreta de un Estado presente, que acompaña a los trabajadores desde el primer momento, facilitando el acceso al empleo y fortaleciendo los vínculos laborales con otras regiones del país”.

Desde la Municipalidad de Concordia también se valoró especialmente el compromiso de los equipos técnicos y administrativos que participaron en la organización y ejecución del operativo, así como la responsabilidad demostrada por los trabajadores, quienes cumplieron con los requisitos y la logística establecida para cada una de las salidas.