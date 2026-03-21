Finalizó en Concordia una nueva instancia de capacitación sobre diseño y armado de muebles

La actividad se desarrolló en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico y contó con la participación de vecinos interesados en adquirir conocimientos prácticos vinculados al diseño y armado de mobiliario.

El curso estuvo a cargo de Martín Coduri, especialista con amplia trayectoria en el rubro, quien compartió contenidos técnicos y metodologías aplicadas a la fabricación de muebles, promoviendo el aprendizaje desde la práctica.

Durante la jornada, los participantes pudieron incorporar nociones fundamentales sobre materiales, herramientas y procesos de armado, en un espacio pensado para potenciar habilidades y generar oportunidades laborales.

La iniciativa fue articulada con el sector privado, contando en esta ocasión con el acompañamiento de la empresa Bourlot “Centro de Cortes, Placas y Herrajes”, que aportó materiales e insumos necesarios para el desarrollo del curso, fortaleciendo así el vínculo entre formación y producción local.

Al respecto, el director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó: “Este tipo de capacitaciones son fundamentales porque acercan herramientas concretas para el trabajo. La articulación con el sector privado nos permite mejorar la calidad de las propuestas y generar instancias formativas más completas, vinculadas a las demandas reales del mercado laboral”.

Asimismo, agregó: “Desde el municipio seguimos apostando a la formación en oficios como una vía directa para la inserción laboral, acompañando a los vecinos en la construcción de oportunidades y en el desarrollo de sus propios proyectos”.

Como cierre de la jornada, se realizó el sorteo del mueble armado durante la capacitación entre los asistentes, generando un momento de participación e integración entre quienes formaron parte del curso.

Esta actividad se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, una estrategia integral que busca fortalecer el crecimiento de Concordia a través de la formación, la generación de empleo y el acompañamiento a los distintos sectores productivos.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, la importancia de continuar promoviendo estos espacios de capacitación que fortalecen el entramado productivo local y generan nuevas oportunidades para la comunidad.