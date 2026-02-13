Finalizó la refacción integral de la Escuela Nº 52 “Dos Naciones” de La Bianca

Las tareas comprendieron la puesta en valor del ingreso al establecimiento, mejoras edilicias generales, renovación del sistema de iluminación exterior y el refuerzo del sistema de prevención contra incendios, con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad y funcionalidad del edificio.

El presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Alejandro Daneri, destacó que “estas obras forman parte del acompañamiento a las instituciones, entendiendo que fortalecer la infraestructura escolar es también fortificar el sistema educativo en su conjunto”. Además, remarcó que los trabajos se enmarcan en las prioridades fijadas por el gobernador Rogelio Frigerio, quien ha puesto el acento en la recuperación y puesta en condiciones de las escuelas entrerrianas, garantizando espacios seguros y adecuados para estudiantes y docentes.

Detalles de la intervención

En el sector de ingreso se intervino sobre el portón y las rejas, con ajuste de herrajes y cerraduras, incorporación de nuevo equipamiento y adecuación de accesos peatonales. También se realizaron tareas de colocación y reparación de pisos en el área de entrada.

En cuanto a la infraestructura, se ejecutaron reparaciones de revoques, tratamiento de grietas y acondicionamiento de superficies en la fachada y muros laterales. Posteriormente, se llevó adelante la pintura integral exterior en paredes, rejas, aberturas y demás elementos metálicos, utilizando materiales aptos para la intemperie.

La obra incluyó además la mejora del sistema de iluminación exterior mediante la provisión e instalación de nuevos artefactos lumínicos en la fachada y el ingreso, con dispositivos de accionamiento automático, junto con la adecuación de canalizaciones eléctricas. Se incorporaron también elementos complementarios como un timbre de acceso protegido y la estructura para el mástil de la bandera.

Finalmente, se reforzó el sistema de prevención contra incendios con la provisión e instalación de ocho matafuegos de polvo químico seco tipo ABC de 10 kilogramos y ocho gabinetes de seguridad para su correcta ubicación y resguardo.