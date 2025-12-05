Finalmente, Concordia cuenta con su primer Plan Estratégico de Turismo con proyección al 2030

Tras varios intentos fallidos en gestiones anteriores, este plan se convierte en el primero que logra concretarse formalmente en Concordia, marcando un antes y un después en materia de planificación turística.

Un trabajo colectivo y articulado

La apertura estuvo a cargo de la magíster Pamela Velich, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado, la academia y la comunidad.

“Formar parte de este proyecto es un honor. Poder trabajar mancomunadamente entre todas las instituciones es un gran logro y el fruto de un sólido trabajo colectivo”, expresó. Asimismo, remarcó que contar con un plan implica dejar atrás la improvisación, orientar los recursos con inteligencia y reconocer oportunidades a tiempo.

Velich subrayó que el plan estratégico permite transformar el potencial de Concordia en desarrollo y ese desarrollo en bienestar para la comunidad, y reafirmó el compromiso de la universidad en aportar conocimiento, investigación y análisis para sustentar las decisiones públicas.

La hoja de ruta turística de Concordia

Luego tomó la palabra el presidente del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), licenciado Laureano Schwarzman, quien definió al plan como “la hoja de ruta turística que Concordia no tenía”.

Recordó que al inicio de la gestión, en diciembre de 2023, se establecieron cuatro ejes estratégicos, uno de los cuales era precisamente la elaboración de este plan. “Hoy, a menos de dos años de aquella promesa, estamos cumpliendo. Este es un insumo fundamental para la toma de decisiones”, afirmó.

Schwarzman destacó la gran participación en los talleres iniciales, donde intervinieron entre 60 y 90 personas, y el aporte técnico de la UNER, que permitió aplicar metodologías innovadoras, normas IRAM, ODS y ejes estratégicos inteligentes. “El gran desafío ahora es la implementación”, sostuvo.

El respaldo político

La viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza valoró el plan tanto desde el desarrollo turístico como desde la administración municipal. “Este plan nos va a decir en qué invertir y cómo utilizar mejor los recursos del municipio. Es una herramienta clave para la gestión”, señaló.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué expresó sentirse “orgulloso no solo de los resultados, sino de la transformación que está viviendo Concordia”. En un discurso cargado de contenido político y social, remarcó la madurez alcanzada por la comunidad para trabajar de manera articulada.

“Nos estamos convirtiendo en mejores ciudadanos. Hoy entendemos que los problemas de Concordia los resolvemos los concordienses. Este plan es producto del trabajo entre el sector privado, la academia y el Estado, ese triángulo virtuoso que necesitamos fortalecer”, afirmó.

Azcué sostuvo que ahora comienza la etapa más importante: cumplir con lo planificado. “Tenemos un plan, ahora hay que ejecutarlo. Si lo hacemos, Concordia va a volver a ser una ciudad pujante, ordenada, productiva y una verdadera tierra de progreso”, concluyó.