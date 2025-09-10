Finalmente, la delegación entrerriana participará en los Juegos Nacionales Evita

Cabe recordar que días atrás, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, había manifestado que la provincia no iba a poder asistir debido a la falta de envío de fondos desde Nación para afrontar los gastos que demanda este importante evento deportivo.

“Los atletas entrerrianos van a decir presente”

“Los atletas entrerrianos van a decir presente en los Juegos Evita y no tengo ninguna duda de que nos van a dejar muy bien parados”, afirmó Colello en declaraciones públicas y en sus redes sociales.

En ese marco, recordó que los Juegos Evita “nacieron como un programa nacional, pero con el correr del tiempo fueron desfinanciados por los sucesivos gobiernos”.

Inversión y esfuerzo compartido

Colello explicó que la inversión necesaria para participar de los Juegos Evita es equivalente a la que se destina a la organización de los Juegos Entrerrianos, en los que participan más de 23.000 deportistas durante un período de cuatro meses, mientras que en los Evita son alrededor de 300 atletas en una competencia que dura apenas cinco días.

“A pesar de las dificultades presupuestarias, nadie discute que los Evita sean importantes, pero con bolsillo de payaso cualquiera resuelve; lo difícil es administrar con responsabilidad los fondos públicos, gestionar y ocuparse de lo que corresponde, y eso hicimos”, subrayó.

Finalmente, Colello confirmó que el Gobierno nacional aportará parte del financiamiento y el resto será afrontado por la provincia, lo que permitirá garantizar la presencia entrerriana en el certamen nacional.

Orgullo provincial

Con este anuncio, quedó ratificado que los jóvenes deportistas de Entre Ríos podrán representar a la provincia en uno de los eventos más emblemáticos del deporte argentino. “Los atletas entrerrianos van a decir presente en los Juegos Evita y nos van a dejar muy bien parados”, reiteró Colello.

Redaccion de 7Paginas