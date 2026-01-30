Finalmente se supo que el vecino de Federación intentó engañar a la Policía de Concordia para cobrar un seguro

El episodio se inició este jueves pasadas las 22 horas, cuando el ciudadano, domiciliado en una zona rural de Federación, se presentó en la Comisaría Quinta de Villa Zorraquín manifestando que había sido víctima de un violento asalto. Según su relato inicial, había detenido la marcha de su automóvil para auxiliar a una mujer con un menor, momento en el cual fue abordado por un hombre que lo golpeó con un arma de fuego y le sustrajo su camioneta.

Sin embargo, con el correr de las horas y tras las verificaciones iniciales, personal policial detectó inconsistencias en el testimonio, lo que dio lugar a una serie de tareas investigativas inmediatas. Como resultado de esas averiguaciones, el propio involucrado terminó reconociendo que la sustracción del vehículo había ocurrido a comienzos de enero en Rosario, y no en Concordia, como había intentado denunciar.

Desde la fuerza se informó a 7Paginas, que el hombre nunca llegó a formalizar la denuncia en esta ciudad y que, si bien el servicio de recepción estuvo siempre a su disposición, el ciudadano desistió del trámite al quedar en evidencia la falsedad del hecho, manifestando que realizaría la denuncia en Rosario, donde efectivamente ocurrió el robo.

Cómo se descubrió la maniobra

La comisaria Liliana Miño explicó que, ante la gravedad del relato inicial, se activó de inmediato un operativo cerrojo en Concordia y zonas aledañas, priorizando la rapidez de respuesta más allá de que la denuncia estuviera aún en proceso.

En ese marco, intervino la Dirección de Investigación e Inteligencia Criminal, a cargo del comisario principal Martínez, que realizó averiguaciones sobre el dominio del vehículo y registros de ingreso y egreso. Allí se detectó que la camioneta había ingresado a Rosario a principios de enero y nunca registró salida, un dato que resultó clave.

Al ser nuevamente consultado, el hombre admitió que el vehículo le había sido robado en Rosario y que, como no tenía el seguro al día, dejó pasar el tiempo, regularizó la póliza y luego intentó simular un robo en Concordia. Incluso se presentó en la comisaría acompañado por una mujer y arribó en el automóvil de ella, inventando una historia que incluía golpes, amenazas y una supuesta huida de los delincuentes.

Según precisó la funcionaria, el denunciante no presentaba lesiones compatibles con el relato brindado, apenas una leve marca en el rostro, lo que terminó de confirmar la falsedad de la denuncia.

El relato falso

De acuerdo a la versión que intentó instalar, el hecho habría ocurrido sobre calle Vuelta de Obligado, entre Osvaldo Magnasco y Villa Zorraquín, cuando Gerardo Garrott, de 49 años, circulaba en su Renault Duster roja, dominio AC 958 FY. Allí habría sido sorprendido por una pareja que simuló un pedido de ayuda para luego robarle el vehículo a punta de arma.

Finalmente, la Policía confirmó que el robo nunca ocurrió en Concordia, y que toda la historia fue inventada con el fin de obtener un beneficio económico a través del seguro, quedando el hecho totalmente desacreditado.