Finalmente, se suspendió la tradicional peregrinación a pie a Federación

Finalmente, la tradicional peregrinación a pie desde Concordia hacia Federación fue suspendida debido a las condiciones en las que quedó el camino tras la intensa tormenta registrada durante la madrugada de este viernes en la región.

La decisión fue adoptada luego de que integrantes del equipo diocesano de peregrinos a pie, recorrieran el trayecto y verificaran que el terreno no se encuentra en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de los peregrinos.

“Lamentablemente se debió suspender la peregrinación a pie a Federación. Hemos estado en el lugar y el estado del terreno no está en condiciones”, informaron desde la organización.

Uno de los principales inconvenientes se presenta en la zona de Colonia San Luis, donde las lluvias dejaron el suelo completamente anegado y dificultan la instalación de los puestos de apoyo y los baños previstos para acompañar a los peregrinos durante la caminata.

“En las próximas horas no hay posibilidad de que seque el terreno donde debemos poner los puestos de apoyo y baños. En Colonia San Luis es imposible hacer los pozos de los baños y tener lugar para descansar los peregrinos”, explicaron.

El camino quedó con lagunas y barro

A las dificultades para instalar los puestos de asistencia se suma el estado del camino. Según explicaron desde la organización, la lluvia generó lagunas y sectores con abundante barro, lo que impide garantizar un tránsito seguro.

La preocupación se centra especialmente en la circulación de los vehículos de emergencia que deben acompañar la peregrinación.

“Hay lagunas que no se secarán y cunetas con mucho barro que no permiten un tránsito seguro”, señalaron.

Además, advirtieron que existen sectores donde no es posible desplazar la columna de peregrinos hacia la derecha para permitir el paso de una ambulancia por el lado izquierdo.

“Hay zonas en las que no podemos correr la columna a la derecha y que una ambulancia pase con seguridad por la izquierda y en algunas que directamente es imposible cualquier tipo de sobrepaso”, detallaron.

El factor de la noche, otro riesgo

La tradicional peregrinación contempla un extenso recorrido que se realiza durante varias horas y aproximadamente la mitad del trayecto se desarrolla de noche, una situación que incrementa todavía más los riesgos derivados del estado del camino.

Desde la organización consideraron que, en estas condiciones, avanzar con la caminata implicaría exponer innecesariamente a los peregrinos y a quienes tienen la responsabilidad de brindar asistencia a lo largo del recorrido.

Por ese motivo, finalmente se tomó la decisión de suspender la actividad, priorizando la seguridad de quienes tenían previsto participar.

Las intenciones quedarán en el Corazón de María

La suspensión de la peregrinación implica un cambio importante para miles de personas que cada año realizan el camino a pie hacia Federación como expresión de fe y para llevar sus pedidos y agradecimientos.

Ante esta situación, desde la organización dejaron un mensaje a todos aquellos que tenían previsto participar.

“Ponemos en el Corazón de María las intenciones que cada peregrino quería llevar este año”, expresaron.

Así, las condiciones climáticas adversas obligaron a suspender una de las tradicionales manifestaciones de fe que une a peregrinos de Concordia y la región con la ciudad de Federación, pero las intenciones y pedidos de quienes esperaban recorrer el camino quedarán igualmente confiados a la Virgen.

Por Exequiel Bond