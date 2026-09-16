“Finanzas para tu negocio”: el nuevo módulo de Concordia.Negocios

Luego de completar el primer módulo de formación, el programa Concordia.Negocios continúa con su propuesta orientada a fortalecer la gestión y profesionalización de emprendimientos y pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

Tras los dos encuentros correspondientes al módulo “¿Tu negocio resuelve un problema real? Diagnóstico + Validación”, donde los participantes incorporaron herramientas para analizar y validar sus propuestas, esta semana comenzará una nueva instancia de capacitación denominada “Finanzas para tu negocio”.

El nuevo módulo se dictará los días 17 y 24 de septiembre en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y estará a cargo de Mariela Braun, contadora pública y especialista en Costos y Gestión Empresarial, además de docente de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Herramientas para conocer las finanzas del emprendimiento

La capacitación tendrá como eje una pregunta central para quienes llevan adelante un emprendimiento: “¿Cuánto hay que vender para vivir del negocio?”

A partir de ese interrogante, se abordarán conceptos vinculados con los costos fijos y variables, el sueldo del emprendedor, el punto de equilibrio y la determinación de precios y cantidades de venta.

La propuesta tendrá además un componente práctico. Los participantes elaborarán una planilla de costos de sus propios emprendimientos, contemplando incluso el sueldo que debería percibir el emprendedor, para luego determinar cuál es el punto de equilibrio real de cada negocio.

“Tomar decisiones con mayor información”

El secretario de Desarrollo Productivo de Concordia, Sebastián Arístide, destacó la continuidad de la iniciativa y el trabajo articulado con distintas instituciones.

“Concordia.Negocios busca acercar herramientas concretas para que emprendedores y PyMEs puedan mejorar la gestión de sus negocios y tomar decisiones con mayor información”, señaló.

Desde el Municipio remarcaron que el programa apunta a generar espacios de capacitación y formación práctica, articulando con instituciones educativas y otros actores, con el objetivo de aportar herramientas que contribuyan al fortalecimiento del entramado productivo local.

De esta manera, Concordia.Negocios avanza con nuevos contenidos destinados a que emprendedores y PyMEs puedan incorporar conocimientos aplicables directamente a la administración y planificación de sus actividades.